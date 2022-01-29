【2022壬寅虎年】湯鎮瑋12生肖流年運勢（上篇）－鼠、牛、虎、兔、龍、蛇

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）2021年5月本土新冠疫情延燒急升三級警戒，內需產業受到嚴重衝擊長達半年，新的農曆年即將到來；命理界阿湯哥湯鎮瑋老師表示，面對詭譎無常的國際態勢和民生危機，不論想要重新開始或積極開創，驛馬年謹記穩紮穩打向下紮根，勿好高騖遠，守得現在才能換得美好的將來。

湯鎮瑋在《2022福虎生風開運農民曆》中，分享各生肖不同年齡層2022壬寅虎年如何化解困境、持盈保泰的建議，幫助讀者在虎年一開始就能掌握全年方向，甩脫牛年疫情陰霾好運來。

＊鼠

1936年出生的鼠兒、87歲。生活清閒，手頭上也還有些積蓄，要留意的是保持放鬆心情，不要太為兒女子孫操勞，照顧好自己是眼前最重要的事，平時可多補充合適的保健食品。

1948年出生的鼠兒、75歲。這一年身體狀況還不錯，保養得宜基本上不會有什麼病痛，慢性病也能在控制之中。若疫情允許，不妨參加社區老年人的娛樂活動，充實和愉悅老年生活。

1960年出生的鼠兒、63歲。整體運勢理想，生活中有不少小確幸，知足就能常樂！若能將所接收到的微小善意再分享出去，就能創造善的循環，帶動整個家運，更有凝聚力。

1972年出生的鼠兒、51歲。今年可要守緊荷包、管好信用卡了，容易處在衝動消費的狀態，可能購物欲望會比較旺盛，尤其會耗費很多錢財在大件貴重物品上，要注意勤儉持家。

1984年出生的鼠兒、39歲。只要踏實肯努力，勢必能夠獲得巨大的突破！職場相處要溫和友善，面對家人也要更有耐心，不能太過咄咄逼人，否則不利於今後的關係維繫。

1996年出生的鼠兒、27歲。抓緊時機，可望獲得不錯的回報，無論是金錢上或人情上，都是頗為豐收的一年！倒是健康方面要留意勞逸結合，不鬆不緊才是最好的狀態。

2008年出生的鼠兒、15歲。學習力不錯，課堂內吸收得又快又好，但不可以因此驕傲自滿或有瞧不起別人的心態；既有能力才華，不妨也成為他人助力，主動給予同學關心與協助。

2020年出生的鼠兒、3歲。正是活潑好動、也開始有自我堅持的年紀，家長不能只是威嚴式的教育，更要常常觀察孩子真正想要的是什麼，良好的親子互動從小開始。

＊牛

1937年出生的牛兒、86歲。雖然身體健康沒有什麼大問題，不過畢竟已經上了年紀，儘量戒掉菸酒或調整其他不好的生活習慣，尤其是飲食方面，健康才會長長久久。

1949年出生的牛兒、74歲。晚年生活安逸幸福，與兒女子孫相關的家事，可以更放心讓年輕一輩去發落，自己也能圖個清閒；但是關心不能少，長輩的問候與鼓勵有時就像強心針！

1961年出生的牛兒、62歲。隨著百歲年代的到來，這時候的你還年輕得很，即使已屆退休，也要休而不退，想想以前想做卻還沒做的事、有興趣想學卻沒有時間學的事，現在正是時候。

1973年出生的牛兒、50歲。事業加成的一年，原則上已不用為金錢事煩心，相對地有更多時間心力改善生活品質，家人及伴侶之間能因而越加和睦友好相處，情感更緊密。

1985年出生的牛兒、38歲。工作機遇比較多，關鍵在你的行動力，不能過於頹廢和懶散，趁此時機，全力爭取不斷往上突破，實力夠強大，就能在職涯中獲取更好的發展。

1997年出生的牛兒、26歲。單身者有機會結識心儀對象，脫單機率大！不過無論有沒有另一半，都不能過度沉溺在談情說愛之中，還是應當將重心多放在學業或是事業上。

2009年出生的牛兒、14歲。學業運勢不錯，接受新知識的能力比較強，不過要懂得融會貫通，遇到不理解的地方也要馬上請益，如此一來，可望在眾多大考和小考中取得理想成績。

2021年出生的牛兒、2歲。好奇心滿滿、活動力超強的年紀，家長務必在一旁照看，尤其是玩玩具時候的安全性，挑選給孩子的一定要謹慎，勿貪小便宜而買了劣質品。

＊虎

1938年出生的虎兒、85歲。整體運勢較為低迷，容易遇到不順心的事情，也會因此悶悶不樂。要是覺得鬱悶，一定要跟兒孫輩多商量，放下身為長輩的面子，對自己才會有幫助。

1950年出生的虎兒、73歲。注重調養好身體健康，維持生活的規律性很重要，早睡早起加上緩和運動，定期體檢更是不可少，千萬別因為怕麻煩或鴕鳥心態就不去檢查。

1962年出生的虎兒、61歲。生活中肯定會遇到不如意，可能也會遇到特別討厭的人，但不必過於糾結和在意，即使身處逆境也是一種優勢，積極面對就能迎來更多美好事物。

1974年出生的虎兒、49歲。今年若有購買投資理財的課程或商品，在過程中一定要謹慎小心。不要貪圖收益特別多的、也要避開來路不明的，才能避免虧損。

1986年出生的虎兒、37歲。雖然經濟狀態會有些緊張，不過賺錢動力也相對更加充足，今年要把更多心力放在工作與家庭當中，可別沉迷於網路遊戲和不必要的社交關係。

1998年出生的虎兒、25歲。初生之犢雖不畏虎，凡事要以謙卑的心來學習與面對，才容易獲得長官或同事的支援；此外，如有親友聚會也要多多出席，事業貴人就在其中。

2010年出生的虎兒、13歲。不再事事需要老師和父母催促，學習主動性進步了，不僅在課堂上能專注聽講，也會積極參與學校活動，無論成績或人緣都有明顯提升。

2022年出生的虎兒、1歲。初來乍到，不過脾氣不小，家長要更有耐心陪伴與關懷；育兒路上或可參考書籍，不過若能請教長輩經驗，對現階段的教養孩子會更有幫助！

＊兔

1939年出生的兔兒、84歲。今年財運較弱，生活中容易有大筆開支。在購買物品前，建議先與親友好好討論，買貴上當事小，要是貪小便宜反被詐騙就損失大了，也會影響心情。

1951年出生的兔兒、72歲。人生七十才開始，與其在家對著電視瞧，不妨挑選幾個感興趣的線上課程來自我充實，有機會開啟人生事業第二春！積極進取的心態也有益於提升家運。

1963年出生的兔兒、60歲。不樂意接受這個年紀就賦閒在家，因此常常在尋找各種機會創業。想要自我實現是好事，但在實行的過程中，要學會規避風險，以免太過理想化反招損失。

1975年出生的兔兒、48歲。職場經驗以及人脈是現階段你最大的優勢，不妨靈活運用，有利於事業發展；財運較為穩定，凡事精打細算，不盲目投資、跟著規畫走，就不會有破財之象。

1987年出生的兔兒、36歲。今年壓力可能會比較大，在努力克服困難的同時，還要懂得釋放高壓。工作中尤其要懂得借力使力，就能完成棘手案子，為個人職涯添上一筆精彩。

1999年出生的兔兒、24歲。運勢比較平緩，會覺得日復一日、好像沒什麼新鮮事。其實現在有大把時間的你，可別浪費在耍廢發呆，多做做感興趣的事，未來方向也會隨之明朗。

2011年出生的兔兒、12歲。面對高強度的學習期程，其實有些吃不消，看似照單全收，壓力卻已經與日俱增。提醒家長要多留意孩子的情緒表現，引導孩子說出來及放鬆，以免適得其反。

＊龍

1940年出生的龍兒、83歲。心態常保年輕，能拉近與兒孫輩的距離，有助家運和樂；不過身體已不年輕，走路動作要慢一點，凡事不要急躁，從容不迫更有長者風範。

1952年出生的龍兒、71歲。日子過得還挺順心的，不妨花點時間關心老朋友，言談之間讓彼此心靈更滿足豐盛。在健康方面雖無大礙，但要留意天氣變化，可別著涼或中暑了。

1964年出生的龍兒、59歲。財富收穫充裕，尤其在偏財方面，收益非常不錯，對於喜歡的物品有能力購買與收藏，不過消費時還是要以節約與實用為主，多為以後做打算。

1976年出生的龍兒、47歲。各方面運勢都會朝好的方向發展，尤其事業上會迎來一些新機會，也許會遇到資金周轉方面的困難，不要好面子而不敢開口求助，親友能適時拉你一把。

1988年出生的龍兒、35歲。可說是充滿挑戰的一年，感情或合夥關係暗藏危機，須謹慎維繫。健康方面，小困擾多，尤其是頭痛、神經衰弱等問題，若有徵兆，要尤為注意。

2000年出生的龍兒、23歲。今年是血氣方剛的一年，口舌紛爭較多，凡事不可逞一時之快，否則容易禍從口出，不但打壞情誼，還會因此破財，衝動之下甚至發生意外受傷，得不償失。

2012年出生的龍兒、11歲。雖說還是個懵懂的孩子，但也要學著長大和懂事，家長要給孩子學習成長的機會，讓孩子適當分擔一些家事，從中體會父母辛苦，養成孩子的同理心。

＊蛇

1941年出生的蛇兒、82歲。好漢不比當年勇，身體到了一定歲數，難免容易出現毛病，除了重視生活養生、定期檢查，若發現不對勁時，不用太擔心，即時跟家人商量看診事宜，多能大事化小。

1953年出生的蛇兒、70歲。這一年守護積蓄要提高警覺，需要動用大筆資金時，一定要與家人討論，萬萬不可貪小便宜或聽信小道消息，被騙錢財事小，要是影響情緒或身體，傷害更大。

1965年出生的蛇兒、58歲。本位主義容易發作，覺得許多事情都不合己意，脾氣也會有些暴躁，影響與家人、親友與同儕間的相處。不妨先收起對人對事的成見，多些傾聽、少些抱怨吧！

1977年出生的蛇兒、46歲。其實今年的事業與財運已經很好了，再高的夢想，也需要時間一步步來實現，切勿妄想一步登天，紮實的奠基才是長久發展之計。有些憂慮情緒，要懂得解套。

1989年出生的蛇兒、34歲。事業競爭壓力大，只管認真工作就好，對於八卦傳聞不可多言，到了年底之時，還有突破機會。今年破財情況會比較嚴重，要做好理財計畫，以免出現入不敷出。

2001年出生的蛇兒、22歲。切記不要與家人爭執，不然會導致戀愛及家庭關係出現裂痕，建議要多與家人溝通自己的想法，不可只是單方面陳述自己想法，要做到彼此相互理解為好。

2013年出生的蛇兒、10歲。學習狀態不是很好，會比較懶散，心思不在課業上、只想玩耍，這個年紀的孩子玩心重很正常，家長要更細膩察覺並關心孩子現階段遇到的問題，才能進一步引導。