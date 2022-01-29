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【春節返鄉塞車地雷路段】連假首日上午國道順暢 1968App掌握即時路況

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/29 11:51
春節9天連假29日開始，澎湖機場28日晚間湧現返鄉人潮，各線航班幾乎班班客滿，機場出入境裡外可見人潮與車潮。

春節9天連假29日開始，澎湖機場28日晚間湧現返鄉人潮，各線航班幾乎班班客滿，機場出入境裡外可見人潮與車潮。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／施家恩　綜合報導）今（29）日是春節連續假期首日，交通部高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局指出，昨（28）日西部國道路網於下午3時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1圓山至內湖雙向、林口至五股北向，其餘國道路段大致正常，今日截上午七點全國道路況皆正常。為疏導車流，今日相關措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等，

交通部高速公路局交管組組長卓明君表示，今日相較去年春節連假首日來說，國道交通量是稍微低一些，截至上午8點大約減少14%，可能是因為天氣較差，北部是陰雨天，加上疫情因素可能也有影響，使返鄉較晚出門、出遊數量減少，不過判斷上午9點、10點後，國道仍會有車流湧現。

高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統國3南向土城－關西、快官－霧峰國5南向南港系統－頭城等路段，建議南向用路人可儘量於下午時段出發。

另外由於今日各地天氣不穩定，高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意前方路況並保持安全距離，出門前利用高公局推出的免費「高速公路1968App」掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

替代道路部分，高公局建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

【春節返鄉塞車地雷路段】連假首日上午國道順暢 1968App掌握即時路況
（圖片來源：交通部高公局）
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