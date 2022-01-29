【溫暖相挺力抗中國霸凌】立陶宛蘭姆酒台灣全家預售秒殺　美國務次卿費南德茲出訪立陶宛

立陶宛MV Group Production（MV公司）生產的2萬400 瓶深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒公司全數購入，撕下瓶身中國簡體字版標... 立陶宛MV Group Production（MV公司）生產的2萬400 瓶深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒公司全數購入，撕下瓶身中國簡體字版標貼， 改以印有台灣、立陶宛國旗的正體中文標貼後包裝上 市。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）在立陶宛面對中國排山倒海而來的政治施壓與經濟脅迫之際，台灣與美國分別以行動表達對立陶宛的支持。美國負責經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲（Jose Fernandez）將訪問立陶宛，表達美國對立陶宛的堅定支持，並討論美國與立陶宛關係並深化雙邊經濟合作。

立陶宛深色蘭姆酒夯

同一時間，台灣全家便利商店28日上午11時在全台門市機台開放預購首批1800瓶立陶宛蘭姆酒，民眾搶購一度造成機台當機，開賣約15分鐘即預購一空。面對這波立陶宛蘭姆酒搶訂潮，全家表示，28日起北部25家店會陸續上架，但到店時間不一，請民眾留意。

去年底立陶宛因挺台遭中國經濟制裁，一批共2萬400瓶深色蘭姆酒被禁止進入中國，台灣菸酒公司遂將整批轉購入台，也獲民間企業熱烈響應訂購，包括飯店及超商，而國發會一月初更設計發表中英文趣味蘭姆酒「不負責任食譜」，獲得國內外極大關注，並引來英媒BBC報導。

美國務次卿費南德出訪立陶宛

美國國務院宣布主管經濟成長、能源與環境的費南德茲（Jose Fernandez）將在30日啟程，前往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）與比利時布魯塞爾進行訪問。

根據國務院聲明，1月30日至2月1日訪問立陶宛期間，費南德茲將與立陶宛政府高階官員會晤，討論美國與立陶宛關係、深化雙邊經濟合作機會。費南德茲也將利用機會。聲明指出，費南德茲也將表達美方對立陶宛面臨來自中國政治施壓與經濟威脅的持續堅定支持。

費南德茲率領的訪問團成員還包括美國進出口銀行（EXIM）高階官員，討論美國進出口銀行與立陶宛政府日前簽訂的6億美元「出口信貸諒解備忘錄」執行狀況，以擴大美國出口商與立陶宛買方在包括高科技製造、商業服務、及可再生能源等領域的合作機會。

「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日揭牌成立，中國北京對此跳腳並不斷透過政治與經濟施壓，甚至要求歐洲企業將立陶宛自供應鏈排除，企圖逼迫立陶宛就範，美國隨後宣佈出臺「6億美元出口信貸協議」表達對立陶宛的支持。