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【出訪宏都拉斯】台灣副總統再過境美國　AIT主席親迎、僑胞喊台灣加油

By 台灣英文新聞－編輯
2022/01/29 09:42
副總統賴清德（中）完成宏都拉斯外交行，美西時間 28日過境美國舊金山，他向飯店外守候的僑胞揮手致 意。 

副總統賴清德（中）完成宏都拉斯外交行，美西時間 28日過境美國舊金山，他向飯店外守候的僑胞揮手致 意。  (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德特使團在當地時間27日參加宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮後，旋即與其舉行雙邊會談，宏國任務結束後，賴清德再次過境舊金山，也同樣獲美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）親自禮遇迎接。

副總統賴清德以總統特使的身分，率團參加宏都拉斯首位女總統卡蕬楚的就職暨宣誓典禮。賴清德在典禮上與代表美方出席的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）自然互動，留下台美副總統第一次在國際場合同框的畫面。典禮活動後，賴清德於下午舉行的雙邊會談中，恭賀卡蕬楚就任並邀其訪台

賴清德離開宏國後表示，新冠疫情在全球造成大流行，宏都拉斯也積極進行防疫工作，因此特使團致贈快篩試劑、N95口罩、額溫槍等防疫物資，協助夥伴抗疫、鞏固邦誼。

中央社報導，美西時間 28日賴清德過境美國舊金山，（AIT）主席莫健再度親自禮遇迎接，接著賴在駐美代表蕭美琴、駐舊金山辦事處長賴銘琪等人陪同下，賴清德的座車抵達下榻飯店，口罩戴滿的僑胞們熱情高喊「台灣加油」、「副總統好！」

莫健在接受媒體訪問時表示，他與賴清德會面數次，給予賴清德「睿智聰明政治家」的評價。

基於防疫考量，這次賴清德與舊金山僑領的會面將以視訊形式進行。
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宏都拉斯
卡蕬楚
過境舊金山

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