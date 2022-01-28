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【亞洲首例】台灣大學創新手術有望治新冠氣管後遺症 成移植醫學大突破

大體捐贈的主動脈血管在冷凍於攝氏零下80度後解凍，破壞可能的排斥成分，能成功再生出氣管黏膜及軟骨，成為真正的氣管。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/01/28 20:54
台大醫院28日舉辦記者會說明亞洲首例主動脈組織工程氣管移植手術，癌醫中心分院副院長陳晉興（右）會中並獻花恭喜患者重生。（圖/中央社）

台大醫院28日舉辦記者會說明亞洲首例主動脈組織工程氣管移植手術，癌醫中心分院副院長陳晉興（右）會中並獻花恭喜患者重生。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）台大醫院今（28日）表示，一名肺結核病患去年4月完成主動脈組織工程氣管移植手術，成功改善氣管狹窄、呼吸衰竭問題，如獲新生，這項技術也成亞洲首例，未來有望治療新冠氣管後遺症。

台大醫院舉辦的「主動脈組織工程氣管移植 」與「成功建構視覺神經性退化本土基因資料庫」記者會中，台大醫院癌醫中心分院副院長、胸腔重症專家陳晉興說，這項人工移植手術難度極高，這次成功完成手術為亞洲首例。

陳晉興指出，器捐或人工氣管移植堪稱胸腔醫學最困難的挑戰，因氣管無大血管接合，且排斥問題嚴重，先前幾乎少有成功案例，不過透過2018年法國團隊發展利用大體捐贈的主動脈血管作為氣管，則能順利解決問題。

就案例而言，陳晉興指出，一名44歲男性年輕時曾患肺結核，10年前因咳嗽有痰就診，發現陳舊性結核病變，引起5公分長的氣管狹窄，去年2月開始發燒且呼吸困難，緊急接受氣管支架置放手術後卻支架滑脫，再度送往台大醫院緊急氣切插管，靠呼吸器延命。

而後該病患接受主動脈組織工程氣管移植手術，迄今術後已經9個月，在這次記者會上說話鏗鏘有力，且已恢復正常生活及運動，早晚能各走3公里，呼吸順暢，小跑步也沒問題，成功救回一命。

根據陳晉興，大體捐贈的主動脈血管在冷凍於攝氏零下80度後解凍，破壞可能的排斥成分，解凍後當成氣管植入病患體內，因此沒有排斥問題，植入的主動脈後來也成功再生出氣管黏膜及軟骨，成為真正的氣管，堪稱是組織工程氣管移植史上的重大突破。

陳晉興強調，新冠肺炎也可能造成氣管後遺症，因此這項關鍵技術未來也可望用於治療，讓氣管病變的患者改善呼吸問題，有更多續命的機會。
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