台北市祭「2.5級高風險警戒」勸導民眾打2劑疫苗才內用

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）台北市政府今（28日）祭出因應變種病毒防疫措施第二階段，也就是2.5級高風險警戒，有條件禁止餐廳內用，市長柯文哲呼籲有打2劑疫苗的人才去餐廳吃飯，盼民眾自制。

根據今台北市防疫因應記者會，北市副市長黃珊珊指出，現在是因應變種病毒防疫措施第二階段，有相對應的疫情警戒標準，北市府將限制餐廳內用，並要求超市、賣場及北市活動加強人流管制。

針對內用，柯文哲則說，餐廳內用是感染風險最高的地方，戴口罩基本上不太會傳染，只有在吃飯的時候最容易被感染，因此呼籲民眾自制，有打兩劑的才內用。

柯文哲也說，沒保證接種疫苗的人不會被感染，但是完整接種者不易被感染，萬一被感染也不易傳染別人，所以沒打疫苗的人最好不要去餐廳吃飯，此外，賣場還是要進行人流管制、保持社交距離並嚴格要求配戴口罩。

根據北市府提供的台北市餐飲防疫指引，2.5級高風險為「有條件禁止內用」，依疫苗施打情形及風險程度管制，未接種疫苗、接種1劑疫苗者僅能外帶、外送或使用獨立包廂，接種2劑疫苗者可進入餐飲場所內用，12歲以下孩童，可於接種2劑疫苗者隨行下內用。

不過柯文哲也說，北市還沒有失控感染，但代價太大、居隔人數多，若禁止餐廳內用傷害經濟太大，寧可讓經濟80%運作，因此現階段並不是要強制執行，只有呼籲、勸導民眾自制，但若疫情變得更加嚴重，命令也會跟著改變。

台北市政府28日提出2.5級有條件禁止內用的餐廳防疫指引。（圖/台北市政府）