賴清德卡蕬楚相見歡 力邀訪台促兩國首位女元首歷史會面

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）當地時間27日上午宣布就職，成為該國首位女元首。副總統賴清德於下午舉行的雙邊會談中，恭賀卡蕬楚就任並邀其訪台。賴表示台灣總統蔡英文與卡蕬楚同為國家首位女元首，若能歷史性會面，對國際女性賦權有重大意義。

賴清德也在會談中並致贈防疫物資，包括快篩試劑、N95口罩、額溫槍等，並轉達總統蔡英文恭賀之意，表示將在過去基礎上持續支持卡蕬楚，建立更好邦誼，並邀請卡蕬楚訪問台灣。

賴清德表示，蔡總統非常感謝卡蕬楚夫婿、前總統賽拉亞任內堅定維護與台灣的邦誼，並在國際上為台灣發聲。兩國也共同推動許多計畫，嘉惠兩國的人民。

賴清德也指出，蔡英文注意到卡蕬楚預計於上任百日內兌現30項政見。其中包括重建經濟復甦、增加就業機會、打擊逃漏稅、打擊貪腐、調整國家總預算，重整債務等。蔡英文將在過去基礎上，支持卡蕬楚執政。

賴清德強調，因知曉卡蕬楚優先著重防疫，蔡英文特地著使團攜帶防疫物資前來。

賴清德提及，今日卡蕬楚就職演講動人心弦，滿場宏都拉斯民眾喊出「團結的人民不會被打敗」，他相信 團結定能使國家越來越好，祝福宏都拉斯。

此外賴清德也聲明，宏國與美國關係密切，台灣亦然，盼未來美國、宏國以及台灣能共同合作，助宏國解決各項問題、人民安居樂業。

卡斯楚則表示，感謝台灣長期以來的協助，疫情加重宏國所面臨的各項挑戰，感謝台灣所贈物資，盼未來能持續強化雙方各領域的合作。

除防疫物資外，賴清德也致贈台南在地設計工藝家製作的花器給卡蕬楚，該花器以極致鍍金工藝，將玫瑰鮮活的姿態永久保存，象徵永恆與美好，也象徵台宏兩國80年的邦誼。賴清德也表示，花器透如冰晶，更呼應卡蕬楚上任要務，改善政府透明度。

宏國總統卡蕬楚（右）接受台灣副總統賴清德致贈防疫物資。（圖／總統府）

關於卡蕬楚當選前曾放話與中國建交，賴清德接受隨團記者訪問時表示，事件已經圓滿解決，這都是大家努力的結果。

至於美國否協助台宏維持邦誼，宏邦誼不變如何確保，中央社引述賴清德表示，過去幾十年來不同政黨、政府與宏國建立的深厚情誼，這個基礎相當重要，未來將盡最大努力維持。台灣也對宏國多有協助，宏國對此相當明白。

此外，卡蕬楚今日在演講中提及她的目標是對一種價值的追求，賴清德表示，這便是台、美最能幫助宏國、與之一起奮鬥之事，且宏國與美國，美國與台灣關係都很密切。

賴清德認為，未來若要協助宏國新政府改善民眾生活，必然要國際社會共同協助，若更多國家包括台灣、美國、日本等相同理念國家一起合作，對宏都拉斯未來新政府要推動新政，會有較大幫助。

至於宏國是否具體提出協助項目，賴清德說，與卡蕬楚談話都是談原則性問題，例如教育與醫療議題，因為疫情緣故，宏國數位建設尚未健全，學生無法利用遠距教學等議題，並未涉及具體計畫。