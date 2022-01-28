央廣心戰檔案揭密：口中無敵意　心中有敵情

「長江38號同志：從你在2月9號的報告中， 知道你已平安到達目的地......如果向中央報告工作， 請用味精密寫。」「北海油田王同志請注意：我們已經3個月沒收到 你的來信了，不知道你的近況如何？」這不是拍電影，是真的。 上述廣播稿檔案，原本隱藏在層層疊疊的中央廣播電臺檔案中， 現在都收錄進剛出爐的七萬字「央廣心戰檔案」研究報告。

成立於1928年的央廣，一直是政府進行心戰的主要平臺。194 9年國民政府來臺之後，更加依賴央廣的心戰戰力，製作「 革命大學教程」、「對中共空軍的召喚」、「想一想」等節目，以「 瓦解『匪軍』士氣為中心任務」。

央廣的心戰KPI如何計算？靠的是對岸的反應。例如中國大陸於1 982年初在各大城市路口樹立這類標語：「 自覺抵制反動電臺廣播。做到不聽、不信、不傳。」又例如《 香港明報》於1987年1月2日刊載：「 北京黨和國家領導人在去年除夕發出警告說：（央廣所屬之） 台灣自由中國之聲電臺指令潛伏在大陸的特務組織， 運用種種關係鼓勵和煽動青年學生，使他們對政府產生不滿。」 這都是央廣「政治登陸」之業績。

不過到了1990年代，兩岸局勢趨緩， 在央廣的年度檢討會資料中，開始出現「本著柔性、中性、 健康之原則，以及『口中無敵意、心中有敵情』之作為， 加強宣傳國統綱領，擴大報導大陸政策，全面推廣臺灣經驗」 的主席裁示。

央廣去年委託國防安全研究院黃宗鼎博士， 研析臺內典藏多年的文稿、公文檔案、會議紀錄， 探討兩岸對峙時期的心戰廣播策略與轉折，於日前完成「 央廣心戰檔案」研究報告。央廣總臺長張正表示， 報告中對冷戰時期臺灣面向中國大陸心戰之圖像， 有相當豐富的細節描繪，即日起將於央廣官網全文公開供各界參閱。https://www.rti.org.tw/index/ content/id/33