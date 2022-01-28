台北富邦銀行通過ISO 22301驗證 營運持續能力受國際肯定

台北富邦銀行今(27)日獲得國際最具公信力之標準制定機構「 英國標準協會（The British Standards Institution,BSI）」審核通過「ISO 22301驗證」，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛頒發證書， 北富銀資訊長蕭明輝代表領證。

北富銀表示，受新冠肺炎疫情衝擊，許多企業都感受到營運持續管理 (Business Continuity Management, BCM)的重要性，金融業營運能否持續， 不僅關係到整體金融秩序穩定， 更將直接影響民眾日常生活及各行各業的經營。 北富銀向以保障客戶權益為使命， 各項業務營運皆嚴格遵循主管機關規範， 為了提升服務品質及強化公平待客的底蘊，更於去年4月開始導入I SO 22301標準，對營運持續管理系統進行全面檢視及優化工程， 歷時9個月的嚴謹檢核，順利通過BSI驗證，成為台灣首家獲得「 ISO 22301」國際證書的民營銀行， 證明北富銀穩定的營運能力已獲得國際認可。

BSI說明，ISO 22301主要是從企業的「關鍵營運流程」、「風險評估」及「 營運衝擊分析」等面向來檢視營運持續管理系統的完整性。 北富銀以國際標準作為框架， 因應各項重大災害制訂了完善的辦法並設置緊急應變小組、 第二備援辦公室等具體舉措， 深入評估可能的資訊服務中斷風險情境， 檢視及強化自身應變復原能力，確保發生災害時可維持業務運作， 從規劃到執行等各層面皆符合國際標準。

此外，北富銀重點加強內部宣導及教育訓練， 將防災觀念納入新人培訓課程中， 並運用實際演練確保資訊基礎設施、 人員與系統等重要資源的持續性，有效降低作業中斷機率， 這種以實作建構企業營運持續DNA的做法，相當值得產業借鑒。

以新冠肺炎為例，在全台疫情初起時， 北富銀第一時間就啟動應變機制，不僅在分行施行實聯制、 加強防護措施、提高消毒清潔頻率達三倍以上， 內勤員工也實施彈性上班、居家辦公等管理機制， 並持續宣導最新防疫知識及提供紓困及數位金融服務優惠， 協助大眾降低外出傳染風險，全方位提升對客戶及同仁的保障， 增進金融服務穩定性。

北富銀強調，獲得國際驗證只是開始，近年來「黑天鵝」、「 灰犀牛」等風險事件陸續發生， 對金融業的營運持續管理帶來嚴峻挑戰。北富銀將深自惕勵， 不斷精益求精，因應內外環境變化及新興風險持續優化營運能力， 成為最值得大眾信賴的金融首選品牌。