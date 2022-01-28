唐氏症基金會響應好日子愛心大平台 募集648份年菜贈身障者及弱勢家庭

財團法人中華民國唐氏症基金會響應新北好日子愛心大平台， 於農曆年前募集年菜並致贈648份鴻福海陸小套餐， 包含紅燒獅子頭、杏鮑菇三杯雞、糖醋鮮魚排、味噌虱目魚丸湯等， 市值57萬多元，贈予新北市身心障礙者家庭資源中心， 和弱勢兒少課後陪伴及家庭支持服務的小衛星， 以轉贈給身障者及弱勢兒少家庭，讓他們有豐盛年菜圍爐過好年。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，該會自2014年起發起「 送愛募集活動」至今已邁入第9年，今年以「春到、福到、 2022好運到、春節送愛活動」，共募得7,800組年菜， 透過新北、臺北、臺中及新竹等4縣市社會局， 轉贈給障礙者及弱勢兒少等家庭，讓他們在歲末年終家庭團圓之際， 都能感受到社會的溫暖，其中有648組贈予新北市。

新北市身心障礙福利科長徐綺櫻表示， 家資中心的社工們為能讓服務中的案家在年前收到這份心意， 連日來馬不停蹄地發送年菜，社工轉述，其中一位陳姓案家， 她發現冰箱冷凍層空無一物，在放進年菜後，頓時滿了出來， 案主說：「太好了，我們一家三口終於可以好好過年了！」 小孩在一旁更是開心得跳起來。

新北市社會局長張錦麗表示，感謝唐氏症基金會的善舉， 基金會長年投入身心障礙者照顧服務及庇護性就業， 亦承接新北市多項服務。今年春節長達9天， 市府長期關注弱勢家庭的需求，這段時間已將社會各界捐贈的年菜、 民生物資，透過各家資中心、社福中心、小衛星、寄養家庭等網絡， 陸續轉贈給在案中的家庭，春節期間關懷不打烊， 有平安袋等備急需，希望讓大家平安過好年， 有任何狀況亦可撥打1999市民專線。