全國唯一技職雙聯學制再進化 聯合大學與新北7所技高組7年一貫聯合國

新北市於去(2021)年與美國箴言高中（Livin g Word Lutheran High School）簽訂備忘錄首創全國唯一技職雙聯學制， 在本學年度第1學期已有14位學生投入課程， 未來除可取得臺灣與美國高中雙證書， 也可升讀美國大學擁有多元升學選擇。此外，新北市7所技術型高中 日前更進一步與國立聯合大學簽訂技術人才培育合作備忘錄， 結合技高3年、大學4年的7年一貫雙聯學制， 學生畢業可取得國內及美國大學雙證書， 為技職生開創無限寬廣的學習管道。

教育局表示，新北市推動培養國際技職人才， 首創全國唯一的技術型高中雙聯學制。 新北技職教育除對準科技大學， 也鼓勵多元跨域及擴大技職升學管道。新北市三重商工、泰山高中、 淡水商工、新北高工、瑞芳高工、樟樹國際實中及鶯歌工商等7所技 術型高中，首度與國立聯合大學建立夥伴關係， 攜手培育優秀工業及商業技術人才。

原本為聯合工商專科學校的國立聯合大學與7校理念一致， 共同培養產業及國際人才。本次組成「聯合國」多元的合作內容， 例如互相支援圖書、學校場地及學生社團交流活動之外， 聯合大學亦提供預修課程，讓孩子在甄選入學優先取得先機， 另外對修讀技術型高中雙聯學制學生， 未來也將提供專屬措施擇優錄取就讀大學雙聯學位。

聯合大學李偉賢校長表示，非常高興能跟新北市技術型高中合作， 尤其近年強烈感受到新北市對技職教育的重視， 而學校近年也大力推動國際化，例如課程融合全球議題、 增加國際生、開設全英語學程，開設跨文化認知理解力課程等， 期待未來能共創具備國際視野技職人才。

聯合大學與美國Nebraska大學與Maharishi國際大 學兩校合作規劃雙聯學制，如3年在國內最後1年赴美， 或是國內外各2年及遠距教學。近期也成立智能控制實驗室， 發展新興科技規劃機電整合與智慧機械控制、製造加工、 可程式控制應用等教學，提供新北技職師生實務操作， 提升應用技能及就業競爭力。 同時結合臺灣歐姆龍股份有限公司及甲安埔廠商協進會， 共同發展產學一條龍教學，讓技職生接軌職場，作育產業人才。

目前正就讀技職雙聯班的瑞芳高工學生陳耘婕表示， 很榮幸參與技職雙聯學制，覺得學習技職跟雙語對未來發展很重要。 如今技高升學進路有了聯合大學的選項，真的太棒了! 也期待未來會有更多的大學加入， 讓我們有更寬廣的進路跟國際視野。

教育局長張明文表示，新北市跨出一步引入不同大專院校資源， 提供技職多樣性升學及國際接軌選擇， 讓學生朝最適合自己的志趣及能力發展，開創未來完成自我， 技術型高中與綜合型大學合作，讓新北技職教育更具多元樣貌， 培育優秀國際人才。

照片來源：新北市教育局提供