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英、印、日駐台代表過新年：包餃子、龍山寺祈福、廣告牆感謝

各國代表紛紛秀出賀歲創意妙招，就是要與台灣人一起過新年。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/28 15:58
印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）率員工到龍山寺祈福，向民眾拜年。（圖／ 翻攝自印度台北協會影片）

印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）率員工到龍山寺祈福，向民眾拜年。（圖／ 翻攝自印度台北協會影片）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）過年拉！各國駐台代表入鄉隨俗，各顯神通，跟台灣民眾「搏感情」！日本代表在台北高雄捷運刊登感謝告白，英國代表包起水餃盼為雙邊關係帶來好彩頭，印度代表親赴龍山寺祈福，就要台印關係「虎虎生風」！

日本台灣交流協會設計「謝謝台灣❤海島厝邊」大幅廣告牆，27日在高捷與北捷與民眾相見歡。協會表示，牆上都是日本民眾對台灣多次伸出援手的衷心感激，請大家不忘駐足觀看。

英、印、日駐台代表過新年：包餃子、龍山寺祈福、廣告牆感謝

英、印、日駐台代表過新年：包餃子、龍山寺祈福、廣告牆感謝

(圖／日本台灣交流協會）

英國在台辦事處27日也在臉書發布賀歲影片，代表鄧元翰 （John Dennis） 與副代表嚴濤暮 （Tom Burn） 特別洗手包餃子，一面犒賞辦事處員工，一面向全台民眾送祝福。

鄧元翰表示，這是他第一次包水餃迎接農曆新年，讓他聯想到做聖誕節傳統餐點英式餡餅（mince pies）的時光。嚴濤暮則說，入境隨俗包水餃，「是十分美好的體驗」。兩位代表也以中文祝願大家「新年快樂、虎年大吉、福虎生豐。」

印度台北協會也於年前發布影片以流利台語、中文向民眾拜年。印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）以流利台語、中文賀歲，並與工作人員前往龍山寺為全球疫情、台印兩國來年發展以及台印雙邊關係祈福，抽到大吉籤！

英、印、日駐台代表過新年：包餃子、龍山寺祈福、廣告牆感謝

戴國瀾抽中的是大吉籤！(圖／翻攝自印度台北協會影片）

戴國瀾表示，台灣與印度的文化有許多共通點，雙方也是擁有相同理念和價值的民主夥伴，最後也祝大家「新年快樂！虎哩平安！虎哩健康！虎哩大發財！」
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