賀賴會談啥？ 賴清德：賀錦麗大氣、親切

美國副總統賀錦麗（左）與台灣副總統賴清德（右）今（28）日於宏都拉斯總統就職典禮相談甚歡。（圖／翻攝自中央社） 美國副總統賀錦麗（左）與台灣副總統賴清德（右）今（28）日於宏都拉斯總統就職典禮相談甚歡。（圖／翻攝自中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）萬眾注目的「賀賴會」今（28）日以就職典禮上的簡短交談形式實現。副總統賴清德受訪表示，台美有默契，不便轉述美方說法。

先前報導指出，美國總統賀錦麗表示，與賴清德談及雙方在中美洲的共同利益，包含美國政府解決移民問題「根本原因」之策略。

中央社報導，對此賴清德在答覆隨團記者提問時表示，彼此之間有默契，不方便轉述美國說法。他與賀錦麗對話時，代表台灣感謝美國對台灣堅如磐石的幫助，自然地彼此問候，也深感賀錦麗身為美國副總統相當大器，且親切自然。

談及過境洛杉磯，賴表示與17名跨黨派美國國會議員視訊，談話3項重點，首先為傳達台灣心聲，表明台灣為愛好和平國家，崇尚民主、自由、人權，與美國價值一致。台灣會堅守該立場，並盼台美共同合作，維護印太地區穩定與和平。

再者談及氣候變遷影響全世界。賴清德表示，總統蔡英文去年4月22日已宣布2050淨零轉型目標，行政院將提出綠色成長戰略，帶動公、私部門共同合作朝目標前進，也盼台美共同合作，甚至將累積之經驗幫助有需求的國家，讓淨零轉型的目標能夠順利。

賴清德說明，當時也與美國國會議員們討論相關防疫情形與策略，台灣目前第一劑疫苗覆蓋率超過80%，第二劑超過70%，正推動第三劑，未來盼雙方能在精準健康產業方面合作。