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台灣1/28新增27本土44境外確診病例　高雄港累計77例•北市房仲群聚達12例

今日新增本土個案為8例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。其中北市房仲群聚迄今為止累計12例, 高雄則新增4例, 累計77例。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/28 14:21
台灣1/28新增27本土44境外確診病例　高雄港累計77例•北市房仲群聚達12例

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增71例COVID-19確定病例，分別為27例本土個案及44例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。其中北市房仲群聚迄今為止累計12例, 高雄則新增4例, 累計77例。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及菲律賓各8例、中國5例、印尼3例、日本、瑞典及越南各2例、孟加拉國、荷蘭、土耳其、英國、奧地利及丹麥各1例移入；另8例調查中。入境日介於今(2022)年1月13日至1月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,634例確診，分別為3,561例境外移入，15,019例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例(案18314境外移入、案18425本土、案18438本土，再次採檢為陰性，共3案研判排除)，累計126例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。
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北市
房仲
群聚
高雄港

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