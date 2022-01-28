一圖看懂春節天氣　除夕冷颼颼下探12度、初一稍回溫　台灣高山有機會降雪

氣象局表示，今年春節假期長達9天，明日受南方雲系北移影響，各地天氣不穩定且易有短暫陣雨。 氣象局表示，今年春節假期長達9天，明日受南方雲系北移影響，各地天氣不穩定且易有短暫陣雨。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）農曆春節將至，中央氣象局提醒，今年春節假期天氣變化頻仍，大致分為4階段，明（29）日起降雨轉冷，2月1日稍回溫後2月3日雨勢增且降溫。另外，小年夜、初一、初二3000公尺以上高山有機會降雪。

氣象局表示，今年春節假期長達9天，明日受南方雲系北移影響，各地天氣不穩定且易有短暫陣雨，尤其基隆北海岸、東南部及南部有局部大雨發生的機率。

30日(小年夜)、31日(除夕)受冷氣團影響，中部以北、宜花天氣偏冷，其他地區早晚氣溫亦低；迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部雨勢趨緩漸轉為多雲到晴的天氣。

2月1日(初一)、2日(初二)冷氣團減弱，氣溫稍回升，惟水氣有逐漸增加的趨勢，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中部平地零星雨，南部雲量稍增。

3日(初三)、4日(初四)鋒面通過並伴隨冷空氣南下，天氣再次轉趨不穩定，中部以北及東半部降雨機率增加，各地逐漸轉冷或轉涼，台灣附近海面風浪亦明顯增大；5日(初五)、6日(初六)天氣仍偏涼冷，北部及東半部仍有局部短暫雨。

另外，在初二、初三西半部及金門、馬祖易有霧或低雲，影響能見度，交通往返須注意相關資訊。

圖／氣象局提供