【北韓六度試射】遠程飛彈試射成功 金正恩得意巡視軍火工廠

北韓領導人金正恩巡視軍火工廠照。（圖／翻攝自Voice of Korea） 北韓領導人金正恩巡視軍火工廠照。（圖／翻攝自Voice of Korea）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導） 北韓今年一月內進行高達六次試射，區域局勢緊張攀升，今（28）日北韓官媒證實，25日與27日分別試射遠程巡航飛彈及地對地戰術飛彈成功。北韓領導人金正恩巡視軍火工廠，展現對武器發展高度重視。

北韓官媒《韓中社》報導，北韓國防科學院於25日試射2枚遠程巡航飛彈（long-distance cruise missile），飛行超過2小時32分鐘17秒（9137秒），命中位於1800公里外的東部海域目標。

此外，27日所試射的2枚地對地戰術飛彈（ground-to- ground tactical guided missile）也命中「目標島嶼」，證明傳統彈頭的爆炸力，符合設計要求。報導還指出，該國 「將繼續開發能夠執行戰鬥功能和任務的強大到彈頭」。

《朝中社》今日也發布金正恩視察軍火工廠的報導，金正恩參觀一家生產「主要武器系統」的軍火工廠，高度讚賞工廠在生產主要武器方面，「實現集體創新和跨越式進展」，並肯定工廠在提升武器與實現國家國防發展戰略中的重要地位及職責。

《路透社》報導，自2017年來，平壤暫停試射週洲際彈道飛彈與核武，但2019年與美國峰會談判未果後、朝鮮半島無核化停滯不前的情況下，北韓固態萌發，重新開始一系列短程飛彈試射。

金正恩去年12月重申對軍事現代化的承諾，今年1月動作頻仍。本月5日、11日各發射1枚聲稱的「極音速導彈」（hypersonic missile），14日自鐵路列車上發射2枚「伊斯坎德爾」（KN-23）短程彈道導彈（SRBMs），17日平壤順安機場發射2枚被稱為「北韓版陸軍戰術導彈」（ATACMS）的「KN-24」飛彈，昨日已是本月第六度試射，挑釁意味可見一斑。

因應北韓動作美國實施新制裁，平壤方面則為試射導彈辯護，稱是自我防衛的主權權利，並指責華盛頓與首爾對武器試射採雙重標準。平讓更於上週放話，將加強對美國的防禦，並以考慮恢復「所有暫時中止的活動」，暗示將解除數年自我暫停核子試驗及洲際彈道飛彈（ICBM）試射。

如今時局微妙，北韓國內正籌辦2月已故領導人金正日80歲冥誕的紀念活動，以及4月的北韓建國領導人金日成110歲冥誕紀念活動；其盟友中國將於2月4日舉辦冬季奧運，南韓3月9日迎來總統大選。北韓此時發作，是為了內部造勢，還是施壓美國，亦或是為盟友出手，震攝南韓，令外界多有聯想。