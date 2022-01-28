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今天WORDLE了嗎？線上益智遊戲每日3分鐘猜一字　超過百萬玩家火速成為新潮流

這款為愛而生的遊戲已成為許多人每日的例行公事

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/28 12:23
線上猜字遊戲《WORDLE》近日瘋迷社群(圖/Wikipedia)

線上猜字遊戲《WORDLE》近日瘋迷社群(圖/Wikipedia)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)線上猜字遊戲《WORDLE》近日瘋迷社群，鼓勵人們每日花上三分鐘猜一字，許多名人及知名品牌都相繼跟風成為新潮流。

益智遊戲《WORDLE》由居住紐約的軟體工程師Josh Wardle設計，命名取自自己姓氏諧音，因為伴侶很愛玩填字遊戲，所以在疫情期間開發這款遊戲給身邊好友動動腦打發時間，沒想到意外爆紅，至去(2021)年11月只有90個人玩過，截至2022年1月，玩家更超過2百萬人，BBC及紐約時報等外媒都爭相報導。

《WORDLE》遊戲規則是在6次內猜中一個5字母的詞；玩家每次獲得三種可能的反饋：(1)綠色表示字母位置正確；(2)黃色表示答案包含該字母，但位置錯誤；或(3)灰色表示答案不含該字母。遊戲會明確指出哪些字母猜中了，所有玩家每日的詞一樣。

《WORDLE》完全免費且不下廣告，每天6次機會猜一字，猜完後必須等數10小時才能再猜新字，這和許多推播使用者希望顧客回流的遊戲操作方式不同，Wardle說他不打算通過該遊戲賺錢，「遊戲本身不會暗地裡利用你的數據或者眼球，它只是一個好玩的遊戲。」

《WORDLE》去年12月增加了將分享結果的功能，於是廣大用戶在推特上分享結果，使遊戲受大量關注現更出現付費山寨版，還有不少meme，隨著不少名人也在瘋玩，國際知名廠牌樂高、Oreo等也紛紛跟風行銷，Google特別設計專屬的塗鴉，只要在瀏覽器搜尋WORDLE就會出現以該遊戲為靈感的動畫，十分有趣。

這款為愛而生的遊戲能在全世界都玩的到，對於要和旁人分享 Wardle的愛，伴侶Shah表示，這是 Wardle表現他愛我的方式，真的非常甜蜜！

今天WORDLE了嗎？線上益智遊戲每日3分鐘猜一字　超過百萬玩家火速成為新潮流
WORDLE相關迷因(圖擷取自Twitter)

今天WORDLE了嗎？線上益智遊戲每日3分鐘猜一字　超過百萬玩家火速成為新潮流
WORDLE相關迷因(圖擷取自Twitter)

今天WORDLE了嗎？線上益智遊戲每日3分鐘猜一字　超過百萬玩家火速成為新潮流
WORDLE相關迷因(圖擷取自Twitter)
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益智
遊戲
猜字

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