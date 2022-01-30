〈時評〉2022縣市長改選　民進黨要牽制住侯友宜

今年的重頭戲是年底縣市長改選，農曆年過後，各政黨預計要展開提名作業，其中，桃園市、台中市和新北市將是藍綠攻防的重中之重，攸關整場選舉的成敗，甚至是牽動日後總統大選的布局。
縣市長選舉，六都仍是全台焦點，由於台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都要爭取連任，加上南部綠大於藍的基本盤，只要穩紮穩打，情勢不會有太大變化，因此，選舉攻防的兵家必爭之地，將會落在中台灣、北台灣。
以台中市來說，原本市長盧秀燕的選情相對穩定，甚至民進黨還找不到人願意和她對戰決，然而，年初立委中二補選的結果出爐後，民進黨推出的人選林靜儀，打敗地方傳統勢力代表的顏寬恒，意味著藍營選票出現危機，這讓綠營信心大振，如今已有不少人蠢蠢欲動，希望能在中台灣為民進黨再下一城。
相對於民進黨積極布局、備戰台中市，國民黨則是將重心擺在桃園市方面，因為藍營在新北市的選情穩定，只要穩住台中、拿下桃園，幾乎等同於勝選，使得綠營面臨極大挑戰。尤其是，桃園仍找不到一位能像鄭文燦橫跨藍綠的合適人選，而且前一陣子的公投結果，桃園出現同意票多於不同意票的情況，代表泛藍選民漸漸歸隊，一旦民進黨失去桃園市，可說是縣市長選舉的重大挫敗。
台北市方面，國民黨可能由立委蔣萬安出馬，現任市長柯文哲可望由副手黃珊珊代表上陣，雖然泛藍選票可能分裂，但民進黨已有20年未在台北市執政，面對藍大於綠的基本盤，要撼動這次改選仍有待努力，除非是能推出令人耳目一新、沒有明顯色彩的人選，才能在「三腳督」中脫穎而出。
另一個比較詭譎的是新北市，不僅戰略位置重要，戰術更是這次選舉布局的考量之一。因為若未出現重大變數，高民意支持度的侯友宜，順利連任基本上沒有太大問題，因此，侯友宜會藉由這次選舉過程，試著讓自己的身價更上一層樓，也就是透過輔選、幫助其他縣市國民黨候選人站台方式，來擴大自己的影響力。
於此同時，為了防止侯友宜全台趴趴走，影響其他地方縣市的選情，民進黨推出的候選人，雖不見得要能打贏侯友宜，但絕對不能讓侯友宜選得太輕鬆，必須想盡辦法牽制，將侯友宜困在新北市的選舉戰場裡，避免產生外溢效應。
簡單來說，新的一年，為爭取縣市長選舉的最大戰功，民進黨最大目標是守住桃園市、牽制住侯友宜、搶攻台中市，國民黨則是拿下桃園市為主。