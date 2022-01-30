〈時評〉2022縣市長改選　民進黨要牽制住侯友宜

COVID-19本土疫情持續，新北市長侯友宜（中）29日前往新莊區視察宏匯場防疫措施，向商家預祝新年快樂也提醒做好防疫。中央社 COVID-19本土疫情持續，新北市長侯友宜（中）29日前往新莊區視察宏匯場防疫措施，向商家預祝新年快樂也提醒做好防疫。中央社

今年的重頭戲是年底縣市長改選，農曆年過後， 各政黨預計要展開提名作業，其中，桃園市、 台中市和新北市將是藍綠攻防的重中之重，攸關整場選舉的成敗， 甚至是牽動日後總統大選的布局。

縣市長選舉，六都仍是全台焦點，由於台南市長黃偉哲、 高雄市長陳其邁都要爭取連任，加上南部綠大於藍的基本盤， 只要穩紮穩打，情勢不會有太大變化，因此， 選舉攻防的兵家必爭之地，將會落在中台灣、北台灣。

以台中市來說，原本市長盧秀燕的選情相對穩定， 甚至民進黨還找不到人願意和她對戰決，然而， 年初立委中二補選的結果出爐後，民進黨推出的人選林靜儀， 打敗地方傳統勢力代表的顏寬恒，意味著藍營選票出現危機， 這讓綠營信心大振，如今已有不少人蠢蠢欲動， 希望能在中台灣為民進黨再下一城。

相對於民進黨積極布局、備戰台中市， 國民黨則是將重心擺在桃園市方面，因為藍營在新北市的選情穩定， 只要穩住台中、拿下桃園，幾乎等同於勝選， 使得綠營面臨極大挑戰。尤其是， 桃園仍找不到一位能像鄭文燦橫跨藍綠的合適人選， 而且前一陣子的公投結果，桃園出現同意票多於不同意票的情況， 代表泛藍選民漸漸歸隊，一旦民進黨失去桃園市， 可說是縣市長選舉的重大挫敗。

台北市方面，國民黨可能由立委蔣萬安出馬， 現任市長柯文哲可望由副手黃珊珊代表上陣， 雖然泛藍選票可能分裂，但民進黨已有20年未在台北市執政， 面對藍大於綠的基本盤，要撼動這次改選仍有待努力， 除非是能推出令人耳目一新、沒有明顯色彩的人選，才能在「 三腳督」中脫穎而出。

另一個比較詭譎的是新北市，不僅戰略位置重要， 戰術更是這次選舉布局的考量之一。因為若未出現重大變數， 高民意支持度的侯友宜，順利連任基本上沒有太大問題，因此， 侯友宜會藉由這次選舉過程，試著讓自己的身價更上一層樓， 也就是透過輔選、幫助其他縣市國民黨候選人站台方式， 來擴大自己的影響力。

於此同時，為了防止侯友宜全台趴趴走，影響其他地方縣市的選情， 民進黨推出的候選人，雖不見得要能打贏侯友宜， 但絕對不能讓侯友宜選得太輕鬆，必須想盡辦法牽制， 將侯友宜困在新北市的選舉戰場裡，避免產生外溢效應。

簡單來說，新的一年，為爭取縣市長選舉的最大戰功， 民進黨最大目標是守住桃園市、牽制住侯友宜、搶攻台中市， 國民黨則是拿下桃園市為主。