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中華文化不可忽視的支流 《肅慎族系研究》

By 台灣英文新聞－編輯
2022/01/28 16:19
《肅慎族系研究》

《肅慎族系研究》 (來源 台灣英文新聞)

女真滿族文化能列為第一支流，當然有其論述上的事實依據。原因是「金朝與清朝對於漢、唐儒教大同主義文化的發展擴大，功績實不可沒」。也就是說，金朝（1115－1234）、清朝（1616－1912）兩個朝代的政權，合計在中國實施約四百年的統治與發展，文化上看似支流，實為主導，影響力不容小覷，當然名列前茅。既然中華文化是由主流與支流合併而成。如果只談主流，而忽視支流，那只能是早年的中原文化，成就有限。尤其是金朝與清朝的女真滿族文化，實質入主中原多年，與中原文化形同一體。硬要強分彼此，實在如膠柱鼓瑟，並無必要。

女真滿族文化既然為中華文化的重要組成，這個文化的歷史，自然有深入了解的必要。不過早期中原人士對於外族的接觸很少，紀錄不多，以致所知有限。只大致知道東北地區有一個異族，稱為肅慎，又寫為息慎、稷慎等，是夏、商、周朝時生活在黑水及松花江流域的一個部族，黑水就是現在的黑龍江，是位於東北北邊的一條大河。

後來雙方交往逐漸頻繁，才知道所謂肅慎、挹婁、勿吉、靺鞨、渤海、女真等，其實是一脈相承的。到了隋唐時期，中原的勢力進入東北，開始冊封現今東北的渤海國，雙方才算有了比較正式的交往。原來在武周聖曆元年（698），武則天冊封粟末靺鞨首領乞四比羽為許國公、乞乞仲象為震國公，並且赦免其反唐之罪。但是乞四比羽拒絕受封，被唐軍追擊殺死；乞乞仲象則率領部眾向東逃亡，並因病過世。他的兒子大祚榮繼位，控制了原本高句麗大同江以北的大部分領土，自稱震國國王，這就是渤海國建立的原委。

渤海國（698－926）國祚二百餘年，承先啟後，歷史地位十分重要，值得深入了解。 (內容轉載自《肅慎族系研究》，未完)

歡迎有興趣的民眾來電洽詢、下單購買，電話02-2351-7666分機240。
肅慎
女真
渤海
歷史
少數民族

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