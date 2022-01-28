【俄烏衝突】布林肯籲中國發揮影響力 王毅喊話重視俄合理關切

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日與中國外交部長王毅談話，聚焦俄烏衝突，也提及台灣新疆問題。（圖／美聯社） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日與中國外交部長王毅談話，聚焦俄烏衝突，也提及台灣新疆問題。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國國務卿布林肯27日與中國外交部長王毅通話，雙方就烏克蘭問題交換意見。布林肯籲中國促俄國以外交途徑解決問題，王毅則表示莫斯科的「合理安全關切」應得到重視與解決。兩人對話也涉及台灣與新疆問題。

據美國國務院對話紀要，布林肯（Antony Blinken）強調俄羅斯對烏克蘭的步步緊逼，威脅全球安全與經濟，降溫及採取外交途徑解決問題才是負責任的作法。

此外，雙方就近一步推進美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月15日視訊會議後相關合作交換意見，包括管控戰略風險、合作應對衛生安全與氣候變遷，對話紀要中並未提及台灣問題。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）今（28）日於例行媒體簡報會上表示，布林肯向王毅表示，美中接觸與對話並坦誠溝通是件好事，以負責任的方式管理競爭，並確保競爭不會成為成衝突。

普萊斯指出，布林肯向王毅提及中俄關係的特殊性，並期望中國能以具有建設性方式發揮影響力。美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）也在簡報會上指出，「如果烏克蘭發生衝突，對中國也不利」。

此外，雙方對話也觸及北韓連日來的挑釁、美方對新疆種族滅絕與違反人道罪的擔憂，以及台灣議題等。

中國方面則發佈聲明指出，王毅認為解決烏克蘭問題，要回到《新明斯克協議》上。該協議得到安理會核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行。表態符合這一協議方向和精神的努力，中方都將支持。

王毅強調，各方應當徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，並稱「俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決」。

至於中美關係，王毅表示須擴大兩國合作積極面，建設性管控分歧，並喊話美國「停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華『小圈子』」。