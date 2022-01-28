【「油人楷模」走歪?】台灣中油爆貪瀆弊案　煉製部執行長辦公室搜出現金2700萬元

更新時間: 2022-01-28 11:11

首次發稿: 2022-01-28 10:24

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）中油爆貪瀆弊案，煉製事業部執行長徐漢辦公室被搜出新台幣2700多萬元現金，無法合理交代來源，與劉姓白手套一起遭檢方聲請羈押獲准。中油27日表示，公司會全力配合調查。

廉政署南部地區調查組接獲情資，指徐漢疑與業者過從甚密，有收受賄賂等不法情事，報橋頭地檢署檢察官立案偵辦，並組專案小組調查。

經專案小組調查發現，徐疑利用擔任執行長，有核定事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌在民國109年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標代價。

專案小組25日跟監，發現劉姓業者疑似拿著賄款，前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，隔天即前往徐漢辦公室等地點搜索，查扣現金2700餘萬元。

橋檢26日通知徐漢及劉姓和李姓、黃姓業者到案說明。檢方認為徐漢無法合理交代現金來源，認徐、劉涉犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪等罪嫌，業者李、黃涉犯貪污治罪條例的違背職務行賄罪及政府採購法的詐術投標罪等罪嫌，均向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

橋頭地方法院27日凌晨4時許，裁准被告徐漢羈押禁見、劉羈押，其餘被告李、黃分別諭知80萬元、30萬元交保候傳。後續由專案小組擴大偵辦，檢方也呼籲涉案員工及業者盡速自首。

中央社27日引述台灣中油表示，案件已進入司法階段，公司會全力配合檢調司法單位進行調查。徐漢日前已調離主管職務，現也依法停止職務，任內經手相關標案，公司會再全盤了解。

中油員工不敢置信

今年61歲的徐漢從基層契約工做起，曾有「油人楷模」稱號，待人寬和，員工聽聞此事直呼「怎麼會發生這種事？」相當震驚、訝異。

徐漢50年次，中山大學材料科學研究所畢業。是高雄高工與中油公司建教合作的第8期學員，進入中油公司高雄煉油總廠第二媒組工場時還僅是「契約工」，經6個月試用期後，才正式成為合格「操作員」。

徐漢擔任粗重的操作員工作，仍勤奮向上，從高職生到大學生、研究生等經歷；同時也由操作員一步步往上爬升至課長、經理、主任、大林廠副廠長、公關處副處長、大林廠廠長、煉製事業部副執行長等職位，曾被高層稱讚是「油人楷模」。

前中油煉製事業部執行長陳耀泉退休後，遺缺由徐漢升任，當時中油新聞稿形容徐漢歷練完整，除有公關長才，更具煉製背景，煉製事業部在他帶領之下，定能夠「政通人和」。

台灣石油工會理事長陳嘉麟表示，徐漢內部風評很好，不但公關能力強，也是對下屬很體恤的領導者，很受員工們肯定，很多員工27日聽聞徐漢涉貪，均感到震驚、訝異，「怎麼會發生這種事？」

中央社引述陳嘉麟說，徐漢從基層做起，專業肯定不在話下，待人也很寬和，在基層時認真學習，升任主管後歷練豐富，是非常優秀的主管。

經濟部回應

針對中油煉製事業部執行長徐漢辦公室被搜出新台幣2700萬元現金，遭檢方聲請羈押獲准。經濟部27日表示，已要求中油全力配合司法調查, 並組行政調查小組釐清案情。

經濟部國營會發布新聞稿表示，經查本案是法務部廉政署接獲檢舉，指中油大林煉油廠採購案涉及舞弊；經濟部請政風處及中油公司政風單位協助，全力配合檢廉單位的調查，並提供相關案卷資料。

國營會表示，相關案情已進入司法偵辦程序，部長王美花要求中油全力配合司法調查，儘速釐清案情，若有貪瀆行為，必依法嚴厲追究。

同時，王美花已責成國營會及政風單位合組行政調查小組，以徹查到底為原則，釐清真相並進一步匡正相關制度；經濟部也會密切關注司法偵辦進度，全力配合檢廉單位偵辦，一定配合提供相關資料以釐清案情。