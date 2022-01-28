Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【「油人楷模」走歪?】台灣中油爆貪瀆弊案　煉製部執行長辦公室搜出現金2700萬元

▲專案小組調查發現，徐漢疑利用擔任執行長，有核定事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌在民國109年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標代價。▲台灣石油工會理事長陳嘉麟表示，徐漢內部風評很好，不但公關能力強，對下屬也很體恤，很受員工肯定，許多員工27日聽聞徐漢涉貪，均感到震驚、訝異，「怎麼會發生這種事？」

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/28 10:25
中油煉製事業部執行長徐漢辦公室, 搜出新台幣2700萬多元現金，無法合理交代來源，27日徐漢遭檢方聲押獲准。（檢方提供）中央社

中油煉製事業部執行長徐漢辦公室, 搜出新台幣2700萬多元現金，無法合理交代來源，27日徐漢遭檢方聲押獲准。（檢方提供）中央社

更新時間: 2022-01-28 11:11

首次發稿: 2022-01-28 10:24

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）中油爆貪瀆弊案，煉製事業部執行長徐漢辦公室被搜出新台幣2700多萬元現金，無法合理交代來源，與劉姓白手套一起遭檢方聲請羈押獲准。中油27日表示，公司會全力配合調查。

廉政署南部地區調查組接獲情資，指徐漢疑與業者過從甚密，有收受賄賂等不法情事，報橋頭地檢署檢察官立案偵辦，並組專案小組調查。

經專案小組調查發現，徐疑利用擔任執行長，有核定事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌在民國109年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標代價。

專案小組25日跟監，發現劉姓業者疑似拿著賄款，前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，隔天即前往徐漢辦公室等地點搜索，查扣現金2700餘萬元。

橋檢26日通知徐漢及劉姓和李姓、黃姓業者到案說明。檢方認為徐漢無法合理交代現金來源，認徐、劉涉犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪等罪嫌，業者李、黃涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪政府採購法詐術投標罪等罪嫌，均向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

橋頭地方法院27日凌晨4時許，裁准被告徐漢羈押禁見、劉羈押，其餘被告李、黃分別諭知80萬元、30萬元交保候傳。後續由專案小組擴大偵辦，檢方也呼籲涉案員工及業者盡速自首。

中央社27日引述台灣中油表示，案件已進入司法階段，公司會全力配合檢調司法單位進行調查。徐漢日前已調離主管職務，現也依法停止職務，任內經手相關標案，公司會再全盤了解。

中油員工不敢置信

今年61歲的徐漢從基層契約工做起，曾有「油人楷模」稱號，待人寬和，員工聽聞此事直呼「怎麼會發生這種事？」相當震驚、訝異。

徐漢50年次，中山大學材料科學研究所畢業。是高雄高工與中油公司建教合作的第8期學員，進入中油公司高雄煉油總廠第二媒組工場時還僅是「契約工」，經6個月試用期後，才正式成為合格「操作員」。

徐漢擔任粗重的操作員工作，仍勤奮向上，從高職生到大學生、研究生等經歷；同時也由操作員一步步往上爬升至課長、經理、主任、大林廠副廠長、公關處副處長、大林廠廠長、煉製事業部副執行長等職位，曾被高層稱讚是「油人楷模」。

前中油煉製事業部執行長陳耀泉退休後，遺缺由徐漢升任，當時中油新聞稿形容徐漢歷練完整，除有公關長才，更具煉製背景，煉製事業部在他帶領之下，定能夠「政通人和」。

台灣石油工會理事長陳嘉麟表示，徐漢內部風評很好，不但公關能力強，也是對下屬很體恤的領導者，很受員工們肯定，很多員工27日聽聞徐漢涉貪，均感到震驚、訝異，「怎麼會發生這種事？」

中央社引述陳嘉麟說，徐漢從基層做起，專業肯定不在話下，待人也很寬和，在基層時認真學習，升任主管後歷練豐富，是非常優秀的主管。

經濟部回應

針對中油煉製事業部執行長徐漢辦公室被搜出新台幣2700萬元現金，遭檢方聲請羈押獲准。經濟部27日表示，已要求中油全力配合司法調查, 並組行政調查小組釐清案情。

經濟部國營會發布新聞稿表示，經查本案是法務部廉政署接獲檢舉，指中油大林煉油廠採購案涉及舞弊；經濟部請政風處及中油公司政風單位協助，全力配合檢廉單位的調查，並提供相關案卷資料。

國營會表示，相關案情已進入司法偵辦程序，部長王美花要求中油全力配合司法調查，儘速釐清案情，若有貪瀆行為，必依法嚴厲追究。

同時，王美花已責成國營會及政風單位合組行政調查小組，以徹查到底為原則，釐清真相並進一步匡正相關制度；經濟部也會密切關注司法偵辦進度，全力配合檢廉單位偵辦，一定配合提供相關資料以釐清案情。

台灣中油爆貪瀆弊案　煉製部執行長辦公室搜出現金2700萬元
徐漢
中油
貪瀆
執行長
廉政署
採購
賄賂
橋頭地方法院

相關新聞

台灣恐怖喜劇《鬼才之道》獲美商索尼影業青睞　文策院看好科技結合文化成台優勢
台灣恐怖喜劇《鬼才之道》獲美商索尼影業青睞　文策院看好科技結合文化成台優勢
2022/01/20 15:07
【最新】宜蘭縣府疑涉土地開發弊案?! 建設處代處長•農業處科長羈押禁見　縣長林姿妙訊後請回
【最新】宜蘭縣府疑涉土地開發弊案?! 建設處代處長•農業處科長羈押禁見　縣長林姿妙訊後請回
2022/01/14 17:49
【宜蘭傳土地弊案】檢廉大動作搜索宜蘭縣府、羅東鎮公所 約談林姿妙、地政處長等人
【宜蘭傳土地弊案】檢廉大動作搜索宜蘭縣府、羅東鎮公所 約談林姿妙、地政處長等人
2022/01/13 20:02
宜蘭縣政府、羅東鎮公所涉弊！廉政署前往搜索 林姿妙遭約詢
宜蘭縣政府、羅東鎮公所涉弊！廉政署前往搜索 林姿妙遭約詢
2022/01/13 16:36
台灣國營事業考試爆5年上百人作弊 電子舞弊集團得手上億
台灣國營事業考試爆5年上百人作弊 電子舞弊集團得手上億
2022/01/07 18:35