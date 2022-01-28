芋頭控別錯過　肯德基熱銷甜點「芋見雲朵蛋撻」限時回歸囉！綿密內餡＋紫色棉花糖　快來打卡洗版IG

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）肯德基聽到所有芋頭控的聲音了！最佳夢幻療癒系甜點，轟動熱銷的「芋見雲朵蛋撻」於今（28）日限定回歸。經典163層蛋撻皮包裹著來自大甲芋頭的綿密內餡，加上蛋撻上撒著浪漫紫芋粉的棉花糖，口感細緻滑順充滿芋頭香，一口咬下層層療癒幸福又滿足，「芋見」風潮再度席捲甜點市場。

肯德基為了所有熱愛芋頭的蛋撻粉絲們，選在過年前夕回歸熱銷口味「芋見雲朵蛋撻」，除了照顧到芋頭控們的味蕾之外，更滿足連假期間難得的閨密聚會、同學會、家庭聚會或是拜年相聚的伴手禮需求，要讓每個歡聚時刻都充滿了幸福與療癒。

去年推出即在網路掀起討論風潮的肯德基「芋見雲朵蛋撻」，不僅佔據芋頭控們的心，更是IG網美打卡熱門甜點！「芋見雲朵蛋撻」嚴選台中大甲芋頭製作而成的綿密顆粒內餡融入原味葡式奶蛋餡，上層配上鬆軟綿花糖，並撒上香芋粉，再搭配163層的經典蛋撻酥皮，濃郁細緻的芋頭香交織著棉花糖的香草甜美，帶來層層療癒的幸福口感，讓芋頭控們從視覺到味蕾被全面攻佔。

甜美夢幻的紫色系外觀，像被天使點綴了精靈的粉末，蛋撻上方的芋頭粉色彩繽紛，搭配雲朵棉花糖點綴，一層綿密一層療癒，令人欲罷不能，網美擺拍隨時都是目光焦點。今年過年再度推出的「芋見雲朵蛋撻」，為生活中每場相遇做好準備，有全部芋見雲朵口味、以及原味加芋見雲朵雙色蛋撻的二種禮盒，滿足所有甜點愛好者需求，讓送禮充滿療癒、貼近對方心坎裡。

肯德基「芋見雲朵蛋撻」於2022年1月28日至2022年4月11日期間限定回歸，全台門市限時販售，售完為止。