台灣文化部最新人事案媒體評論遭控歧視　雜誌社長公開道歉

文化部於本月24日宣布，現任國美館館長梁永斐將代理國立歷史博物館館長一職，台灣藝術雜誌典藏刊登一文評論其人事案為「永字輩客家精神省著用」，... 文化部於本月24日宣布，現任國美館館長梁永斐將代理國立歷史博物館館長一職，台灣藝術雜誌典藏刊登一文評論其人事案為「永字輩客家精神省著用」，文化部控歧視客家人要求道歉。(圖擷取自典藏)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)文化部於本月24日宣布，現任國美館館長梁永斐將代理國立歷史博物館館長一職，台灣藝術雜誌典藏刊登一文評論其人事案為「永字輩客家精神省著用」，文化部控歧視客家人要求道歉。

文化部24日宣布，原任國立歷史博物館館長廖新田將於2月 1日歸建，所遺職缺將由現任國立臺灣美術館館長梁永斐代理。台灣知名藝術雜誌典藏ARTouch於27日刊登文章「九品芝麻官、行之未然的文化部組織機構改造－以梁永斐兼任國美館、史博館館長為例」，作者為特約主筆吳牧青，該文內容用字引起文化部長李永得不滿，稱其使用歧視客家族群字眼。

文化部昨(27)日發布新聞稿表示，典藏該文在評論梁永斐代理史博館館長的人事案時，公然指控「永字輩客家精神省著用」、「因為帶有較重的客家用人概念而被稱是『客家文化部』」。

文化部長李永得指出，只因為他本人及梁永斐館長是客家人，就使用歧視客家族群的字眼，來隱涉文化部用人以族群考量，而非專業考量，「這不但與事實不符，而且這些用詞已構成對客家族群的公然侮辱。」

李永得表示，文化部所有的政策及人事，均可受公評，也會虛心接受各界批評與指教。但是對使用族群歧視與偏見的文字，絕對無法接受與容忍。除予以強烈譴責外，並要求該雜誌與作者，應公開道歉。

「典藏」雜誌已於昨日修改文章，雜誌社社長簡秀枝透過網站發表聲明，針對史博館人事調整進行的評論報導，使用不恰當文字，造成當事人李永得與梁永斐的困擾，甚或對客家族群產生誤解，典藏雜誌社摯表歉意。

吳牧青於臉書表示，部長選用人事上用了客家人，形容派一位事務官兼任了兩館館長是「省用」，這就是一種客家省用的形容。「難道您用的不是客家人，還怕人講嗎？客家精神省吃儉用是歧視嗎？」

吳牧清直呼諷刺因他在文章最後一段提到，「當前政務人事首長將『機構公器個人公關化』的現象，並不止是當前順著自媒體時代的館長愛發個人形象新聞才開啟這潮流，機構的首長能否在公共性的操守更有所自覺，同時納入檢視是很重要的。」

吳牧清說，如今缺乏這些監督的力量，來自於文化機構本身就是文化人和媒體的『業主』，這個圈子會搞成連讚都不敢按的『膝軟文化』，大多懼怕不講好話就會拿不到預算。這現象（部長既拿文化部公器自用、也以眾媒體的業主姿態自居）全都印證在今天文化部荒謬的新聞稿事件。