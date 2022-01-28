Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣文化部最新人事案媒體評論遭控歧視　雜誌社長公開道歉

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/28 10:00
文化部於本月24日宣布，現任國美館館長梁永斐將代理國立歷史博物館館長一職，台灣藝術雜誌典藏刊登一文評論其人事案為「永字輩客家精神省著用」，...

文化部於本月24日宣布，現任國美館館長梁永斐將代理國立歷史博物館館長一職，台灣藝術雜誌典藏刊登一文評論其人事案為「永字輩客家精神省著用」，...

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)文化部於本月24日宣布，現任國美館館長梁永斐將代理國立歷史博物館館長一職，台灣藝術雜誌典藏刊登一文評論其人事案為「永字輩客家精神省著用」，文化部控歧視客家人要求道歉。

文化部24日宣布，原任國立歷史博物館館長廖新田將於2月1日歸建，所遺職缺將由現任國立臺灣美術館館長梁永斐代理。台灣知名藝術雜誌典藏ARTouch於27日刊登文章「九品芝麻官、行之未然的文化部組織機構改造－以梁永斐兼任國美館、史博館館長為例」，作者為特約主筆吳牧青，該文內容用字引起文化部長李永得不滿，稱其使用歧視客家族群字眼。

文化部昨(27)日發布新聞稿表示，典藏該文在評論梁永斐代理史博館館長的人事案時，公然指控「永字輩客家精神省著用」、「因為帶有較重的客家用人概念而被稱是『客家文化部』」。

文化部長李永得指出，只因為他本人及梁永斐館長是客家人，就使用歧視客家族群的字眼，來隱涉文化部用人以族群考量，而非專業考量，「這不但與事實不符，而且這些用詞已構成對客家族群的公然侮辱。」

李永得表示，文化部所有的政策及人事，均可受公評，也會虛心接受各界批評與指教。但是對使用族群歧視與偏見的文字，絕對無法接受與容忍。除予以強烈譴責外，並要求該雜誌與作者，應公開道歉。

「典藏」雜誌已於昨日修改文章，雜誌社社長簡秀枝透過網站發表聲明，針對史博館人事調整進行的評論報導，使用不恰當文字，造成當事人李永得與梁永斐的困擾，甚或對客家族群產生誤解，典藏雜誌社摯表歉意。

吳牧青於臉書表示，部長選用人事上用了客家人，形容派一位事務官兼任了兩館館長是「省用」，這就是一種客家省用的形容。「難道您用的不是客家人，還怕人講嗎？客家精神省吃儉用是歧視嗎？」

吳牧清直呼諷刺因他在文章最後一段提到，「當前政務人事首長將『機構公器個人公關化』的現象，並不止是當前順著自媒體時代的館長愛發個人形象新聞才開啟這潮流，機構的首長能否在公共性的操守更有所自覺，同時納入檢視是很重要的。」

吳牧清說，如今缺乏這些監督的力量，來自於文化機構本身就是文化人和媒體的『業主』，這個圈子會搞成連讚都不敢按的『膝軟文化』，大多懼怕不講好話就會拿不到預算。這現象（部長既拿文化部公器自用、也以眾媒體的業主姿態自居）全都印證在今天文化部荒謬的新聞稿事件。
文化部
典藏
藝術
客家
李永得
梁永斐
國立臺灣美術館
國立歷史博物館
吳牧青

相關新聞

台灣華視總經理莊豐嘉請辭　職務將由新聞台長陳雅琳代理
台灣華視總經理莊豐嘉請辭　職務將由新聞台長陳雅琳代理
2022/01/21 17:45
壯觀！義大利美國台灣打造「會動的文藝復興」復活蒙娜麗莎　百花大教堂壁畫投影台北磅礡登場
壯觀！義大利美國台灣打造「會動的文藝復興」復活蒙娜麗莎　百花大教堂壁畫投影台北磅礡登場
2022/01/21 10:08
超酷！愛沙尼亞饒舌歌手和IKEA聯名推出麵包沙發　可以穿的麵包夾克NFT免費發行
超酷！愛沙尼亞饒舌歌手和IKEA聯名推出麵包沙發　可以穿的麵包夾克NFT免費發行
2022/01/18 16:47
日本當代藝術家村上隆NFT項目重啟在即　超懷舊掌上型遊戲預計年底發布
日本當代藝術家村上隆NFT項目重啟在即　超懷舊掌上型遊戲預計年底發布
2022/01/18 14:52
文化部參展國際表演藝術年會 讓台灣藝文邁向世界
文化部參展國際表演藝術年會 讓台灣藝文邁向世界
2022/01/13 13:39

更新時間 : 2022-01-28 11:31 GMT+08:00

最受歡迎

1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
立陶宛蘭姆酒就在全家！首批1800瓶月底全台灣門市可預購
立陶宛蘭姆酒就在全家！首批1800瓶月底全台灣門市可預購
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
【1/26台灣本土、境外各增46例】桃園亞旭電腦持續停工　今再增14例
【1/26台灣本土、境外各增46例】桃園亞旭電腦持續停工　今再增14例
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
台灣男星納豆腦出血緊急動引流手術　經紀人還原送醫經過
台灣男星納豆腦出血緊急動引流手術　經紀人還原送醫經過
【春節不升級！1/25至2/7維持二級警戒】外出全程戴口罩、大眾運輸運具內禁飲食、餐廳未落實實聯制 禁內用
【春節不升級！1/25至2/7維持二級警戒】外出全程戴口罩、大眾運輸運具內禁飲食、餐廳未落實實聯制 禁內用
【台灣股市封關】牛年上漲1872點•平均每位股民賺55.83萬元　春節休市11天•國安基金持續關注國際情勢
【台灣股市封關】牛年上漲1872點•平均每位股民賺55.83萬元　春節休市11天•國安基金持續關注國際情勢
台北公布四大高風險場所　發1542封簡訊通知採檢
台北公布四大高風險場所　發1542封簡訊通知採檢
"