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星展正式宣佈併購花旗消金業務　搶扮台灣最大外商銀

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/28 09:15
星展正式宣佈併購花旗消金業務　搶扮台灣最大外商銀

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）花旗去年4月宣布出售台灣消費金融業務，歷經9個多月，買家出爐了！今（28）日一早花旗與星展銀透過重訊宣布，花旗台灣董事會決議透過分割方式將消費金融業務出售予星展銀（台灣）。

花旗集團2021年4月15日宣布退出包含台灣、澳洲、中國、印度、印尼、韓國等13個地區消費金融業務市場，星展、渣打、台北富邦及國泰世華銀行、台新銀行等土洋買家均極力爭取。

中央社引述星展銀說法，此舉目的是擴增營運規模，強化星展銀成為台灣最大外商銀行的領先地位。

星展銀解釋，併購後預計可增加星展消費金融業務的營收與客戶數，為無擔保信貸及信用卡業務帶來重大成長，創造廣大的交互行銷機會及業務生態系內合作，客戶也將可獲得更好的產品、員工則獲得更好的工作機會；此外，還能充分發揮綜效，對公司每股淨值及盈餘，應有正面助益。

星展銀重訊公告指出，暫定分割基準日為112年7月30日，星展銀將支付現金對價予花旗台灣，而此分割案的對價全數以現金支付；資金來源為星展銀未來辦理現金增資所募集的自有資金。

另外，星展銀表示，擬於111年3月1日召開股東臨時會決議此分割案，於股東會決議通過後，依相關法令向金融監督管理委員會、保險局、中央銀行、公平交易委員會以及新加坡金融管理局取得分割案所需相關許可後始能完成。

更新時間 : 2022-01-28 09:59 GMT+08:00

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