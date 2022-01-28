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宏都拉斯總統就職　台灣、美國兩位副元首: 賴清德賀錦麗首次在國際場合互動寒暄

賴清德與賀錦麗今天同坐第一排，中間隔了哥斯大黎加總統與西班牙國王。賀錦麗入席後逐一跟各國代表致意，她與賴清德有短暫交談、自然互動。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/28 09:21
台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡蕬楚台北時間28日宣誓就職。圖為副總統賴清德（右1）出席典禮時與美國副總統賀錦麗（右2）交談。（隨行採訪團提...

台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡蕬楚台北時間28日宣誓就職。圖為副總統賴清德（右1）出席典禮時與美國副總統賀錦麗（右2）交談。（隨行採訪團提...

（台灣英文新聞/政治組）副總統賴清德台北時間28日 (當地時間27日) 出席宏都拉斯總統就職典禮，美國副總統賀錦麗同台與會。白宮表示，賀錦麗與賴清德在會場上曾短暫交談。

宏都拉斯總統就職　台灣、美國兩位副元首: 賴清德賀錦麗首次在國際場合互動寒暄

台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡蕬楚台灣時間28日宣誓就職，成為宏國首位女總統。圖為副總統賴清德（右1）出席典禮時與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，右2）交談。（隨行採訪團提供）中央社

台灣友邦宏都拉斯今舉行總統當選人卡蕬楚（Xiomara Castro）就職暨宣誓典禮，成為宏國首位女總統。總統蔡英文指派賴清德擔任特使，率領特使團搭乘專機前往祝賀。賀錦麗（Kamala Harris）則代表美方出席就職典禮。

白宮官員表示，賀錦麗在就職典禮上與多位外國代表有短暫的寒暄，其中包括賴清德、西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）、哥斯大黎加總統阿瓦拉多（Carlos Alvarado Quesada）、貝里斯總理布里斯諾（John Briceño）與多明尼加共和國副總統潘尼亞（Raquel Peña）。

根據中央社, 賴清德與賀錦麗今天同坐第一排，中間隔了哥斯大黎加總統與西班牙國王。賀錦麗入席後逐一跟各國代表致意，她與賴清德有短暫交談、自然互動。

賀錦麗說，她與賴清德談到雙方在中美洲的共同利益。路透外電報導，賀錦麗表示，她與賴清德也談及美國政府解決移民問題「根本原因」的策略。

另一方面，賀錦麗在跟卡蕬楚會面後告訴記者，他們沒討論到中國問題。

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更新時間 : 2022-01-28 09:59 GMT+08:00

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