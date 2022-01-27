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故宮南院3特展迎新春 翠玉白菜亮相到初六

多間中量級文物在南院與民眾相見，還不快去一飽眼福！

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/27 19:44
人氣國寶翠玉白菜。（圖／翻攝自故宮網站）

人氣國寶翠玉白菜。（圖／翻攝自故宮網站）

（台灣英文新聞／文化組 綜合報導）春節何處去？故宮南院推出3檔新展陪大家過年，分別為「法華經」及其美術特展、翰墨空間─故宮書畫賞析以及人氣國寶展。其中超人氣的翠玉白菜，展期將延至大年初六（2月6日）。

國立故宮博物院南院處今（27）日召開虎年新春展覽及活動記者會，中央社引述南院處長彭子程表示，「翰墨空間─故宮書畫賞析」、人氣國寶展已開展，「法華經」及其美術特展將於29日正式開展。

「翰墨空間–故宮書畫賞析」展件中，除了張大千胞兄張善子「畫虎」及清代女畫家陳書「歲朝麗景」等新春應景作品外，也包含北宋著名畫家李公麟的白描作品「山莊圖」、明朝文徵明「畫蘭竹」、元張雨「書上閒止徵君七言律詩」，以及宋杜良臣「致中一哥新恩中除賢弟尺牘」四件重要古物。

尚在籌劃中的「法華經」及其美術特展，以國寶展件「北魏釋迦牟尼佛」、罕見的宋元珍本、各種觀音變相，加之以數位投影莫高窟第61窟等，讓法華經的莊嚴與藝術之美，一覽無遺。

至於人氣國寶展，故宮南院以過年團圓喜慶為發想，由國寶展件唐玄宗「鶺鴒頌」引領「共敘天倫」主題，搭配西周晚期「鄂侯簋」、北宋定窯「白瓷劃花牡丹紋碟」、清乾隆「金胎畫琺瑯西洋人物杯、盤」以及宋、遼「玉龍紋盤」。

彭子程提醒民眾，初一到初六（2月1日至6日）憑故宮南院門票，便可獲得以院藏伊斯蘭玉器設計的「『玉』見春天」口罩，還能兌換虎年斗方藏書票，每日限量，送完為止。
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更新時間 : 2022-01-27 20:12 GMT+08:00

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