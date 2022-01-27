Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台灣110年經濟成長率6.28％ 破11年紀錄！整體經濟表現比他國有力

台灣因去年國內產能持續提升，挹注出口動能，因此讓110年經濟表現更上一層樓，全年經濟成長率表現比預期更好。

By 財經組, 台灣英文新聞
2022/01/27 18:49
台灣110年全年經濟成長大幅優於預期，為6.28%破11年紀錄。（圖/路透社）

台灣110年全年經濟成長大幅優於預期，為6.28%破11年紀錄。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）主計總處今（27日）指出，110年台灣經濟成長率為6.28%，創下11年新高紀錄，也比國際貨幣基金（IMF）公布之全球2021年經濟成長率的5.9%來得高。

根據主計總處，110年台灣第4季經濟成長率概估統計為4.88%，較去年11月預測數增加0.73個百分點，另外主計總處預測全年經濟成率為6.09%，今天則公布其值為6.28%，表現皆優於預期。

由於全球受到疫情影響，各國通膨嚴重供應鏈中斷，阻礙經濟復甦，根據國際貨幣基金（IMF）公布之數據，預測全球2021年經濟成長率為5.9%，而台灣因去年國內產能持續提升，挹注出口動能，因此讓110年經濟表現更上一層樓，全年經濟成長率表現比預期更好。

主計總處指出，隨全球經濟穩定復甦，創新科技應用與數位轉型需求延續，以及產品價格上漲，第4季按美元計價商品出口年增26.01％，運輸服務輸出亦隨外貿活絡及航運業者承運能力擴增而上揚。

資本形成方面，廠商擴增產能與綠能設施布建態勢延續，加上運輸業者擴增運力，第4季新台幣計價資本設備進口增15.21％，其中半導體設備進口增23.17％，國內製造業投資財生產量亦增10.78％。

去年國發會景氣燈號自2月時亮出10年來第一顆象徵景氣穩定的紅色燈號後，就連續亮了另外8顆紅燈，顯示台灣該期間景氣相當熱絡。

台灣110年經濟成長率6.28％ 破11年紀錄！整體經濟表現比他國有力

2021 年 1 月 至 2021 年 12 月之景氣對策信號(燈號及分數)。（圖/國發會）
國發會
景氣
經濟成長率
主計總處

相關新聞

高嘉瑜案扯出綠營網軍互打疑雲　台灣法務部長蔡清祥：新北檢調查釐清
高嘉瑜案扯出綠營網軍互打疑雲　台灣法務部長蔡清祥：新北檢調查釐清
2021/12/06 11:32
台灣今年經濟成長率將創11年新高！人均GDP有望2025超越韓國
台灣今年經濟成長率將創11年新高！人均GDP有望2025超越韓國
2021/11/27 10:05
台灣軍公教薪水明年將調升4% 創25年來最高幅度
台灣軍公教薪水明年將調升4% 創25年來最高幅度
2021/10/28 14:34
台灣經貿訪團中東歐之行 立陶宛經長向半導體商招手
台灣經貿訪團中東歐之行 立陶宛經長向半導體商招手
2021/10/27 19:50
【蚵仔在哪裡？！】台灣主計長朱澤民:蚵仔麵線20元•網友: 找不到啊　朱立倫揭市價•籲政府謙卑感受人民辛苦
【蚵仔在哪裡？！】台灣主計長朱澤民:蚵仔麵線20元•網友: 找不到啊　朱立倫揭市價•籲政府謙卑感受人民辛苦
2021/10/09 21:12

更新時間 : 2022-01-27 20:12 GMT+08:00

最受歡迎

1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
立陶宛蘭姆酒就在全家！首批1800瓶月底全台灣門市可預購
立陶宛蘭姆酒就在全家！首批1800瓶月底全台灣門市可預購
台灣男星納豆腦出血緊急動引流手術　經紀人還原送醫經過
台灣男星納豆腦出血緊急動引流手術　經紀人還原送醫經過
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案
【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案
【1/26台灣本土、境外各增46例】桃園亞旭電腦持續停工　今再增14例
【1/26台灣本土、境外各增46例】桃園亞旭電腦持續停工　今再增14例
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
【更新】南台灣高雄1/27累計72本土確診個案　多與高雄港活動史有關
【春節不升級！1/25至2/7維持二級警戒】外出全程戴口罩、大眾運輸運具內禁飲食、餐廳未落實實聯制 禁內用
【春節不升級！1/25至2/7維持二級警戒】外出全程戴口罩、大眾運輸運具內禁飲食、餐廳未落實實聯制 禁內用
台灣鴻海旗下鴻佰科技4員工確診　湖口竹北生活圈足跡公布
台灣鴻海旗下鴻佰科技4員工確診　湖口竹北生活圈足跡公布
"