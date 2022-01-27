台灣110年經濟成長率6.28％ 破11年紀錄！整體經濟表現比他國有力

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）主計總處今（27日）指出，110年台灣經濟成長率為6.28%，創下11年新高紀錄，也比國際貨幣基金（IMF）公布之全球2021年經濟成長率的5.9%來得高。

根據主計總處，110年台灣第4季經濟成長率概估統計為4.88%，較去年11月預測數增加0.73個百分點，另外主計總處預測全年經濟成率為6.09%，今天則公布其值為6.28%，表現皆優於預期。

由於全球受到疫情影響，各國通膨嚴重供應鏈中斷，阻礙經濟復甦，根據國際貨幣基金（IMF）公布之數據，預測全球2021年經濟成長率為5.9%，而台灣因去年國內產能持續提升，挹注出口動能，因此讓110年經濟表現更上一層樓，全年經濟成長率表現比預期更好。

主計總處指出，隨全球經濟穩定復甦，創新科技應用與數位轉型需求延續，以及產品價格上漲，第4季按美元計價商品出口年增26.01％，運輸服務輸出亦隨外貿活絡及航運業者承運能力擴增而上揚。

資本形成方面，廠商擴增產能與綠能設施布建態勢延續，加上運輸業者擴增運力，第4季新台幣計價資本設備進口增15.21％，其中半導體設備進口增23.17％，國內製造業投資財生產量亦增10.78％。

去年國發會景氣燈號自2月時亮出10年來第一顆象徵景氣穩定的紅色燈號後，就連續亮了另外8顆紅燈，顯示台灣該期間景氣相當熱絡。

2021 年 1 月 至 2021 年 12 月之景氣對策信號(燈號及分數)。（圖/國發會）