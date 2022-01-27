走出教室探索環境反思學習　新北戶外教育備受肯定獲獎勇冠全國

教育部日前公佈「110年度戶外教育成效卓著獎」獲獎名單，新北市榮獲地方典範獎殊榮，更有深坑國小、平溪國小、插角國小、新市國小、烏來國中小及瑞芳高工六所學校獲得學校績優獎項；個人貢獻獎由深坑國小郭雄軍校長榮獲；另有鼻頭國小、徐匯中學兩校及平溪國小鄭益堯校長獲得入選獎項。新北市自政府機關至各級學制及個人獎項全數贏得佳績，獲獎數更是全國最多，顯見新北市在戶外教育推動成果。
教育局長張明文表示，戶外教育是藉由體驗、探索、覺察與反思的學習，以學校為基地，凝聚團體共識，結合社區人力及環境資源，透過戶外教育的實施，共同為我們的環境而努力。新北市領先全國自2011年開始輔導各級學校推動戶外教育，各校發展相當多元且極具教學意義。
這次榮獲個人貢獻獎的深坑國小郭雄軍校長表示，戶外教育是以學習者為中心，讓學習者走出課室，走入真實的日常生活，透過觀察、探索與操作，喚起學習者的渴望和喜悅。讓孩子們體驗大自然山河之美、感受產業的脈動、見識人文古蹟的深度。從孩子歡樂的笑聲中，深信每次走出課室，都能展開不一樣的視野。
獲得績優學校的烏來國中小陳煌燿校長也說，學校推行戶外教育除常態的社團傳授基礎知能外，每年夏季均辦理活動帶領學生親山近水，以豐富的山林資源與專業人力支援戶外教育活動。該校負責課程規劃的莊永隆老師則表示，在課程設計上結合藝術課程與影像教育，透過各項課程交織融合，形塑學生完整的學習圖像，進而拓展視野及面對未來的挑戰。
教育局表示，近年來新北巿積極辦理種子教師研習，參加透過培育專業的戶外教育教學人員提升學習成效，各領域對戶外教育執行及規劃有興趣的教師都可以參加。同時在辦理戶外教育活動時鼓勵師生、家長、志工、社區民眾及其他市民共同參與，不但可將有限資源發揮無限力量，也讓更多人瞭解環境問題迫切性，進而自發的從日常生活中實踐環保行動。希望在大家共同努力下，能建立一個對環境友善的場域，維持大自然的和諧運作，並豐富孩子們的體驗，讓視野更為廣闊。
深坑國小-走讀深坑老街，瞭解生長土地的人文和環境。(照片來源：新北市教育局提供)
深坑國小-結合在地資源，在農會協助下，讓學童實際參與插秧，體驗農夫的心情與感受。(照片來源：新北市教育局提供)