走出教室探索環境反思學習　新北戶外教育備受肯定獲獎勇冠全國

烏來國中小-孩子們用母語朗誦向祖靈致敬、祈福、自我期許，希望面對未來世界而能更活出美善、勇氣與堅毅的尊嚴。(照片來源：新北市教育局提供) 烏來國中小-孩子們用母語朗誦向祖靈致敬、祈福、自我期許，希望面對未來世界而能更活出美善、勇氣與堅毅的尊嚴。(照片來源：新北市教育局提供)

教育部日前公佈「110年度戶外教育成效卓著獎」 獲獎名單，新北市榮獲地方典範獎殊榮，更有深坑國小、平溪國小、 插角國小、新市國小、 烏來國中小及瑞芳高工六所學校獲得學校績優獎項； 個人貢獻獎由深坑國小郭雄軍校長榮獲；另有鼻頭國小、徐匯中學兩 校及平溪國小鄭益堯校長獲得入選獎項。 新北市自政府機關至各級學制及個人獎項全數贏得佳績， 獲獎數更是全國最多，顯見新北市在戶外教育推動成果。

教育局長張明文表示，戶外教育是藉由體驗、探索、 覺察與反思的學習，以學校為基地，凝聚團體共識， 結合社區人力及環境資源，透過戶外教育的實施， 共同為我們的環境而努力。新北市領先全國自2011年開始輔導各級 學校推動戶外教育，各校發展相當多元且極具教學意義。

這次榮獲個人貢獻獎的深坑國小郭雄軍校長表示， 戶外教育是以學習者為中心，讓學習者走出課室， 走入真實的日常生活，透過觀察、探索與操作， 喚起學習者的渴望和喜悅。讓孩子們體驗大自然山河之美、 感受產業的脈動、見識人文古蹟的深度。從孩子歡樂的笑聲中， 深信每次走出課室，都能展開不一樣的視野。

獲得績優學校的烏來國中小陳煌燿校長也說， 學校推行戶外教育除常態的社團傳授基礎知能外， 每年夏季均辦理活動帶領學生親山近水， 以豐富的山林資源與專業人力支援戶外教育活動。 該校負責課程規劃的莊永隆老師則表示， 在課程設計上結合藝術課程與影像教育，透過各項課程交織融合， 形塑學生完整的學習圖像，進而拓展視野及面對未來的挑戰。

教育局表示，近年來新北巿積極辦理種子教師研習，參加透過培育專 業的戶外教育教學人員提升學習成效，各領域對戶外教育執行及規劃 有興趣的教師都可以參加。同時在辦理戶外教育活動時鼓勵師生、 家長、志工、社區民眾及其他市民共同參與，不但可將有限資源發揮 無限力量，也讓更多人瞭解環境問題迫切性， 進而自發的從日常生活中實踐環保行動。希望在大家共同努力下， 能建立一個對環境友善的場域，維持大自然的和諧運作，並豐富孩子 們的體驗，讓視野更為廣闊。

深坑國小-走讀深坑老街，瞭解生長土地的人文和環境。(照片來源：新北市教育局提供)

深坑國小-結合在地資源，在農會協助下，讓學童實際參與插秧，體驗農夫的心情與感受。(照片來源：新北市教育局提供)