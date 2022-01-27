台北王朝大酒店 開運年菜外帶延長服務到大年初六2/6

飯店年菜只有除夕提供嗎？台北王朝大飯店為了讓消費者春節期間在家也能享受豐盛年菜，特別延長年菜外帶服務，從大年初一(2/1)至初六(2/6)，主廚們精心準備的有御品發財燴順手、瑤柱蟲草燉雞湯、花膠干貝佛跳墻、福祿綿密醬方肉、松露醬炒鮮玉帶、美式煙燻烤豬肋排、炭火燒烤波本威士忌30oz沙朗牛等中西式美味年菜，約4至6人份，在家輕鬆享受主廚特製料理，線上預訂再享外帶優惠價只要NT$964起！只須提前一日，線上預訂：https://pse.is/3tz428 或電話訂購專線：02-2719-7199

疫情期間，許多消費者紛紛詢問外帶料理的需求，為了讓消費者的期待，並免除繁瑣的料理準備時間，台北王朝大酒店主廚精選推出外帶年菜，有金虎年不可不吃的御品發財燴順手，食材中的髮菜更寓意新一年發財就手，每道NT$1,080，線上訂購優惠價NT$964；全家大小都喜愛的瑤柱蟲草燉雞湯入喉回甘醇香，滋補養生元氣滿滿，每道NT$1,580，線上訂購優惠價NT$1,411；松露醬炒鮮玉帶顆顆晶瑩飽滿，鮮美無比，色香味俱全，每道NT$1,280，線上訂購優惠價NT$1,143；集結主廚精選食材耗時熬煨的花膠干貝佛跳墻湯頭鮮美馥郁有層次，祈求來年好兆頭，每道NT$1,980，線上訂購優惠價NT$1,768。

深受老饕推崇的年菜首選福祿綿密醬方肉，勇奪去年蘋果日報飯店年菜評比「肉類第一名」的殊榮，由金帽獎得主林文科主廚領軍的團隊採用主廚秘製醬料及耗時十幾小時燉煮，獲評審一致盛讚鏡面外觀吸睛、鹹香入味、口感細緻綿密，絕對是今年圍爐宴上不可或缺的賀歲年菜，福祿綿密醬方肉每道NT$1,280，線上訂購優惠價NT$1,143。

台北王朝大酒店迎合現代人喜愛饗用異國料理及搶攻年輕人創新市場，今年首推西式年菜滿足喜愛享用西餐的味蕾，獻上主廚秘製BBQ烤肉醬的美式煙燻烤豬肋排，嚴選厚度適中的豬肋排搭配BBQ烤肉醬，放入烤箱長時間低溫烘烤，讓香氣滲入肉塊的每一分每一寸，外酥內嫩大快朵頤，每道NT$1,280，線上訂購優惠價NT$1,143；另一道不可錯過的的炭火燒烤波本威士忌30oz沙朗牛，瀰漫濃烈的威士忌香氣及軟嫩有嚼勁的牛排給您大口吃肉好滿足，每一口都可品嚐到主廚的用心及頂級風味，每道NT$1,580，線上訂購優惠價NT$1,411