新年賀禮 虎禮喝新北好茶

農曆春節將近，新北市虎禮好茶賀新年， 新北市農會文山茶共同產銷推廣中心推出新北市六色茶， 坪林區農會推出文山包種茶-茶韻飄香禮盒優惠， 好茶讓饕客一次滿足不同的味蕾，邀請大家年節期間來新北買好茶。

新北市境內共有9個主要茶產區，生產6種不同發酵程度的地方特 色茶，依發酵程度低至高區分為甘甜爽口帶有綠豆清香的碧螺春、 帶有花香氣味的文山包種茶、注重喉韻香氣滋味也均勻的龍壽茶、 富有果香如同水果茶般的東方美人茶、 帶有炭火風味的鐵觀音及具有紅茶口感卻有輕微果香的蜜香紅茶， 不論消費者的口味如何， 可以挑選一次品嚐六種不同風味的特色茶種， 小巧精緻包裝作為送禮選擇也相當適合。

新北市農會文山茶共同產銷推廣中心表示， 產品之所以取名為六色茶禮盒，除了代表包含了「六種特色茶」， 同時種茶葉沖泡後的茶湯也呈現「六種顏色」， 不管在口味或是視覺上，都是很具有特色的產品，為推廣茶品， 推廣中心祭出特價1,280元 (原價1,600元)，宅配茶葉1,500元免運費。 另外坪林區農會推出文山包種茶禮盒(原價800元)，買10盒送 1盒，買20盒送2盒，買50盒享85折優惠，即日起促銷至2022年2月10日止，還有文山包種茶比賽茶優良獎等多樣熱門商品， 在新北市都能找到屬於你的好茶。

新北市農業局長李玟表示，將境內六種特色茶整合成「新北好茶」 共同推廣，並劃分各產區茶特色，凸顯優勢行銷， 也不斷透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶葉品質與特色， 同時也針對比賽茶品執行茶葉農藥殘留抽檢，替食安把關， 提供給消費者高品質且安全的茶品。喝好茶選「新北好茶」 品牌就對了。購買資訊可洽：坪林區農會02-2665-7229 ；新北市農會文山茶共同產銷推廣中心(02)2914-3905 以及各茶產區農會，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」 臉書查詢。