優惠賺起來！臺灣土地銀行舉辦　來花蓮東大門用台灣Pay活動

為鼓勵民眾使用無接觸行動支付工具，並創造更多的生活使用場域，土地銀行副總經理游麗玲親自率領電子金融部及花蓮分行同仁參加「2022花蓮年貨大街」開幕活動宣傳，並於花蓮東大門國際觀光夜市主辦「來花蓮東大門用台灣Pay，優惠賺起來」行銷活動，自2022年1月20日起到4月30日止，只要在東大門夜市活動指定攤位及年貨大街攤位使用「台灣Pay」皆享有20%的回饋。

臺灣土銀表示，「2022花蓮年貨大街」是花蓮縣政府舉辦的一年一度年節活動，位於東大門夜市旁邊，透過本次的年節活動，除了營造過年熱鬧的歡樂氣氛外，且可提振民間消費，並全力行銷優質花蓮農特產品及地方特色產品，提供民眾採買各式年貨所需。

2022年1月26日的活動開幕儀式由花蓮縣縣長徐榛蔚主持，土地銀行游副總經理也特別上台向現場民眾介紹「台灣Pay」及宣傳「來花蓮東大門用台灣Pay，優惠賺起來」行銷活動。為了鼓勵在場民眾使用「台灣Pay」，只要憑當日「台灣Pay」交易成功證明，即可兌換限量精美贈品。

土地銀行說，民眾於活動期間至東大門夜市及年貨大街消費，共同響應「來花蓮東大門用台灣Pay，優惠賺起來」行銷活動，透過「台灣Pay」進行掃碼交易，不僅可推動疫情期間零接觸服務以阻斷病毒傳播鏈，更可以享20%回饋金購買商品及享用美食，還有使用土地銀行等八大公股行庫行動支付，再享有2%等值紅利點數回饋及台灣PAY轉帳免手續費的好康。只要下載土地銀行「行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」，並開通「台灣Pay」行動支付功能，除了此活動外，台灣Pay尚有多檔主題式優惠活動熱烈強打中，即可享有優惠喔！