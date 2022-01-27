台灣國家公園開放原民狩獵？動保團體、學界連署籲政府三思

（台灣英文新聞 / 綜合報導）內政部去年2月預告將修法開放原住民在國家公園狩獵，消息一出引發動保團體反彈，台灣動物社會研究會發起連署，呼籲有關單位審慎評估，維護中央山脈保育軸之生態。

內政部提出的國家公園法修正草案，擬允許原住民在基於傳統文化、祭儀或自用目的下，在一般管制區獵捕野生動物。反對人士認為，國家公園和「自然保留區」、「野生動物保護區」等保護區一樣，旨在保護本土生物棲地與維護生物多樣性，而非引進開發、利用的行為。

連署書指出，以國有林地計算約18,489 平方公里，幾占台灣島之半。其中跨越中央保育軸的四座國家公園，面積約 3,042 平方公里，若這四座國家公園再開放狩獵，幾乎全國有近三分之二國土都屬可申請狩獵範圍，野生動物可休養生息之環境，所剩無幾。

再者，連署書批評，林務局2018年試辦的部落狩獵自主管理計畫根本未能確實執行，不僅資訊不夠透明，也未經專家評議，無法證明開放狩獵不會斲傷野生動物族群、導致區域性滅絕。

另，一般管制區是遊客主要活動區域，維護遊客安全亦是各國家公園管理單位職責所在。原住民狩獵誤傷他人之事件層出不窮，若貿然開放，難保不會發生獵槍傷人、殺人情況。

連署書強調，既然現行野生動物保育法已涵蓋非營利性自用之狩獵，國家公園作為中央山脈保育軸中，野生動物棲息的最後一道防線，理應獲得保護。各團體與多名學者盼內政部能審慎考量，撤銷原預告草案。