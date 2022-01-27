結束7年太空流浪 SpaceX火箭3月恐「撞月球」

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）馬斯克（Elon Musk）太空探索公司（SpaceX）的獵鷹9號運載火箭（Falcon 9）自2015年發射，任務完成後已在太空中漂流超過7年，不過隨著時間流逝，它的旅程也將迎來「璀璨」的終點，可能會在與月球相撞後爆炸自毀。

獵鷹9號在太空發展史上有非常重要的定位，它配備的液體燃料運載火箭屬「可重複使用發射系統」，相較於以往由國家主導的發射計畫，成本更低廉，開啟了商業航太的無限可能。然而，在成功將一個氣象衛星送進太空後，因為缺乏足夠燃料返回地球而被遺棄在太空中，成為了人類製造的眾多太空垃圾之一。

根據天體測量學導引軟體（Guide astrometry software）的計算，重達4公噸的獵鷹9號可能將於3月4日，以超過每小時5,000英里（時速8046公里）的速度撞向月球表面後爆炸，製造出一個人造隕石坑。不過對月球造成的影響應該會很小，這也將會是首起人類能追蹤、非直接控制的火箭與月球相撞事件。

美國哈佛-史密松天體物理中心（CfA）的天文學家Jonathan McDowell教授指出，獵鷹9號長期受到地球、月球與太陽的引力交互影響，導致它在太空中的移動軌跡十分混亂。過去大約有50件左右的大型太空垃圾就是因為這樣，最後變得難以追蹤，因此之前也有可能發生過幾次人類沒觀察到的碰撞。

在此之前，McDowell教授與其他天文學家曾進行人為控制的月球撞擊實驗，所以這次的撞擊對學術界來說研究價值較小。不過他也說，現在撞擊雖然沒什麼問題，未來人類如果真在月球上建造了基地或城市，就會有較嚴重的後果，最好還是預做準備，防患於未然。