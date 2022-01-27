強生：共機擾台無助台海和平 外交部：認清中共窮兵黷武本質

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）英國首相強生於26日明確表示，中國軍機擾台無助台海和平與穩定，強調兩岸和平且具建設性對話的必要性。對於國首相、英國國會與行政部門對台海和平的支持與重視，外交部今（27）日表示歡迎與誠摯感謝。

中國近年擾台頻仍，單日進犯數架次屢刷新高，強生（Boris Johnson ）於26日於下議院應詢表示，共機擾台無助台海和平穩定，兩岸應進行和平且具建設性的對話。

外交部發言人歐江安指出，這是英國繼上（2021）年擔任G7輪值主席國期間三度強調維護台海和平與穩定的重要性後，再次對中國軍機擾台表示關切。除強生首相外，英國外相特斯拉（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）及英國秘密情報局局長摩爾（Richard Moore）等官員，也均曾在媒體專訪丶發表演講等許多場合，公開強調維護台海和平及穩定的重要性。

歐江安表示，去年美日、美韓、歐日領袖等峰會，日澳2+2、法澳2+2等會談也重申重視台海安全的立場，凸顯維持台海的和平穩定已經是美、日、英、法、歐盟等世界主要民主陣營領導階層的主流共識。

歐江安直言，「台灣不會因為中國派遣軍機擾台而放棄自由民主的生活方式；中國威權持續脅迫台灣，只會讓世界各國更認清中國共產黨窮兵黷武的本質。」

歐江安提及，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。

她強調，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續秉持透明、高標準及共享價值等民主原則，與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。