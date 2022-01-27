世衛執委會本週登場 歐盟、五友邦挺台灣入世衛 外交部：感謝、歡迎

(台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）24日至29日召開執行委員會（EB）會議，歐盟、瓜地馬拉、宏都拉斯、海地、馬紹爾群島及史瓦帝尼也利用有限的發言時間在相關議程項目下為台灣強力發聲，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部發言人歐江安指出，EB會議主要聚焦討論技術性議題及WHO行政事務。受疫情影響，會議以混合形式召開，僅限EB成員國可實體與會並優先發言，非EB成員可視訊與會；本次會議友邦僅有巴拉圭擔任EB成員。美國駐日內瓦代表團也於EB開議前，在1月21日發布推文，聲援台灣參與WHO。

巴拉圭於首日發言時指出，世衛的工作應該納入台灣，因台灣因應疫情成效卓越，若能借鏡成功其抗疫經驗，將極大助益對抗新冠疫情。僅管巴拉圭發言明確提及台灣，因該國以西文發言而世衛英文口譯未能第一時間翻譯關於台灣的內容。

當地時間26日，會議談及突發公共衛生事件的防範與應對，法國衛生部衛生總司歐洲暨國際事務小組主任汀柏琳（Christine Berling）以歐盟輪值主席國身分發言，備受矚目。

汀柏琳表示，需要一個強而有力的世界衛生組織，而達成此目的，必須懷有雄心壯志，克服COVID-19大流行病所揭露及帶來的挑戰。

她強調，世界衛生組織需要透明性、包容性及提供必要資訊，以協助國際社會預防、準備及因應衛生危機，「且不遺漏世界上任何區域，」間接聲援台灣，外交部表示，歡迎歐盟此一立場。

瓜地馬拉衛生部風險管理協調處處長愛格（Virginia Herzig）特別指名「中華民國（台灣）政府」，「感謝他們對遏制與對抗新冠疫情所做的寶貴貢獻，從而彰顯台灣參與世界衛生組織的重要性，以達到『不遺漏任何人』的目的」。

宏都拉斯駐聯合國日內瓦分部常任代表傅丁大使（Mario Alberto FORTÍN MIDENCE）表示，應將有卓越貢獻者及所有利益相關方納入全球衛生安全工作裡。人類健康的脆弱性使得全球必須在衛生領域進行合作，「因此宏都拉斯認為應讓台灣以觀察員身分參與世界衛生組織的所有會議、活動和機制，以及世界衛生大會。」

馬紹爾群島駐聯合國日內瓦分部常任代表朵琳迪布倫（Doreen Debrum）大使指出，過去兩年一直被提醒「病毒無國界」，而中華民國（台灣）是對抗疫情最有效及成功的國家之一，更是重要的夥伴與盟友，提供援助給馬紹爾群島等需要幫助的國家。

朵琳迪布倫呼籲在不受政治歧見與差異下，將所有國家與領土納入世界衛生組織的工作計畫中。「世界衛生組織應讓中華民國（台灣）有建設性且系統性地參與新冠肺炎相關會議及機制，包括國際衛生條例、西太平洋區署、全球流感監測與應變系統等，以及即將於5月召開的第75屆世界衛生大會。」

海地衛生部長勞森（Dr. Alix Larsen）則表示，疫情當前不應遺漏任何一個國家，海地感謝台灣協助抗疫，呼籲世衛邀請台灣參與世界衛生大會，台灣已經展示如何應對疫情及可以為全球抗疫做出貢獻，當前衛生危機提醒國際需要團結共濟。

歐江安表示，推動參與「世界衛生組織」為外交部全年常態辦理的重要工作之一，台灣長期以來專業貢獻全球衛生安全，普獲國際社會認同。外交部一向與友邦及理念相近國家密切聯繫，鼓勵以最適合的方式，支持台灣參與WHO所有會議、活動與機制，以及以觀察員身分參與WHA。



歐將安表示，將持續洽請友邦及理念相近國家協助我方，籲促WHO完整接納台灣參與包括防疫在內所有會議、機制及活動，共同合作促使全球疫情早日終結。