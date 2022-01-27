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【1/27台灣本土+21　境外+43】桃園錢都涮涮鍋群聚擴大　與加貝爾幼兒園有傳播關聯性

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/27 14:30
【1/27台灣本土+21　境外+43】桃園錢都涮涮鍋群聚擴大　與加貝爾幼兒園有傳播關聯性

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增64例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案，含桃園13例和高雄8例，以及43例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為11例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。【1/27台灣本土+21　境外+43】桃園錢都涮涮鍋群聚擴大　與加貝爾幼兒園有傳播關聯性

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【1/27台灣本土+21　境外+43】桃園錢都涮涮鍋群聚擴大　與加貝爾幼兒園有傳播關聯性

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(14例)、印度(3例)、越南、印尼、英國及法國(各2例)、衣索比亞、坦尚尼亞、新加坡、土耳其、菲律賓、南非、芬蘭、日本(各1例)移入；另10例調查中。入境日介於去(2021)年5月2日至今(2022)年1月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,566例確診，分別為3,518例境外移入，14,994例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18418，再次採檢為陰性，改判排除)，累計123例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。
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