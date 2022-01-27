與時尚雜誌編輯或中國科技大學確診者足跡重疊！北市呼籲1816人收到簡訊盡速採檢

中國科技大學26日證實有2名學生確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），由於已放寒假，將請師生就近前往各縣市衛生單位篩檢，不會集... 中國科技大學26日證實有2名學生確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），由於已放寒假，將請師生就近前往各縣市衛生單位篩檢，不會集中回校採檢。圖為該校張貼的校園防疫規定。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市副市長黃珊珊今天(27日) 表示，有1816人曾到過大食代廣場、遠東百貨台北寶慶店B1美食街及中國科技大學等地，與雜誌編輯等確診者足跡重疊，呼籲收到通知後儘速出門採檢。

台北市衛生局昨(26日) 公布一名職業為雜誌編輯的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者

（案18518）足跡：

個案從11日到23日曾到過台北101購物中心、微風南山、微風信義、ATT 4 FUN信義店、CITYLINK松山壹號店、新光三越信義新天地A9及A11等地。

黃珊珊今在臉書發文表示，

▲有313人曾在18日造訪全家長賓店、21日造訪大食代廣場；

▲還有681人曾在19日造訪阿圖麻油雞（台北博愛店）、21日造訪遠東百貨台北寶慶店B1美食街，

與確診者足跡重疊，請在接獲通知後，儘速前往7家醫院採檢。

▲此外有822人曾在12日及14日造訪中國科技大學，請在接獲通知後儘速自行前往採檢，並出示細胞簡訊。

衛生局說明，除中國科大外，其餘為案18518的足跡，已在昨天公布；中國科大則為確診者在非可傳染期間的足跡，經評估社區感染風險較低，所以不會另行公布。

黃珊珊呼籲，Omicron變異株傳染力較強，感染後多為類似感冒的輕症或無症狀，容易被輕忽，務必請民眾接到簡訊後依指示前往採檢，才能有效把病毒控制住，並提醒民眾加強自我健康監測，若有疑似症狀，請做好自身防護後向醫師評估採檢，或撥打1922向衛生局洽詢。

據悉職業為雜誌編輯的確診者（案18518）曾參加 LV等精品發表會 ，與藝人陳柏霖、林柏宏等人同場。台北市衛生局今天(27日) 表示，共發送365筆簡訊通知參與人員，可自行至醫院採檢。

台北市衛生局昨公布這名職業為雜誌編輯的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，從11日到23日的足跡，曾到台北101購物中心參加國際精品路易威登（Louis Vuitton）春夏男裝系列發表會及Prada發表會，與陳柏霖、林柏宏、李智凱等名人同場。

不過，台北市副市長黃珊珊昨(26日) 下午表示，要等相關活動主辦單位提供參與者名單後，才能進行疫調匡列；黃珊珊今上午出席文山區里長座談會前接受媒體訪問時則指出，經過溝通、協調，主辦單位後來已配合處理。

台北市衛生局補充，昨已取得相關活動參與名單，並發送365筆細胞簡訊給活動人員，再以電話通知這些人，他們不用居家隔離，可以自行到醫院採檢。

衛生局表示，針對案18518的足跡，共發出1192封細胞簡訊，匡列317人居家隔離。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心昨天公布，經病毒基因定序確定至少有10條本土Omicron變異株傳播鏈。

10條本土Omicron變異株傳播鏈

分別為桃園機場清潔員相關群聚、2起防疫計程車司機染疫、機場防疫人員、高雄港群聚、雙北市房仲群聚、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚、台北市立聯合醫院中興與仁愛院區，以及亞東醫院護理師家庭群聚。

其中房仲群聚與礁溪飯店群聚確診者足跡遍及台北市多處百貨、美食街、學校等公共場域。

台北市副市長黃珊珊27日在臉書發文指，共有1816人曾到過大食代廣場、遠東百貨台北寶慶店B1美食街及中國科技大學等地，與診者足跡重疊，呼籲收到通知後儘速出門採檢。

此外，桃園與高雄的群聚疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦26日宣布桃園餐廳內用座位減半等3項新措施，而錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店發生群聚感染，桃市府也發送細胞簡訊籲採檢。

高雄則有1家連鎖牛排館傳出員工昨晚在店外集合後，穿著隔離衣搭乘巴士離去。高雄市政府衛生局表示，曾有確診者到餐廳用餐，匡列員工33人及同時段用餐顧客33人採檢隔離，目前篩檢都陰性。

Omicron變異株傳播力強，國內疫情再度升溫，追加第3劑疫苗也逐漸進入高峰期。1922疫苗預約平台第21期預約於今天(27日) 下午4時截止，截至昨天以莫德納（Moderna）疫苗預約最踴躍；預約成功者將在春節後開打，接種時間為2月7日至13日。

此外，疫苗也持續到貨，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈約1500萬劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，最後1批約91.9萬劑今天清晨運抵桃園國際機場，待完成檢驗封緘作業後，將供指揮中心統籌運用。