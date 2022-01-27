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【出訪宏都拉斯】「賀賴會」成真？ 外交部：基於台美默契不透露

賴清德稍早已過境洛杉磯，並與17位美國跨黨派政要進行視訊。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/27 13:50
台灣副總統賴清德（左）與美國副總統賀錦麗（右）是否舉行「賀賴會」，外交部今（27）日表示，基於台美交往默契，不予以回應。（圖／台灣英文新聞...

台灣副總統賴清德（左）與美國副總統賀錦麗（右）是否舉行「賀賴會」，外交部今（27）日表示，基於台美交往默契，不予以回應。（圖／台灣英文新聞...

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台灣副總統賴清德出訪拉美友邦宏都拉斯，參加當地時間27日新任總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮。至於外界期盼能與也前往觀禮的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）舉行「賀賴會」，外交部表示基於台美交往默契與慣例，不會透露也不便評論。

外交部今日上午舉行例行記者會，發言人歐江安表示，賴清德稍早過境洛杉磯，因疫情之故，過境節目都已線上進行，但24小時內行程充實緊湊，已與美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席參議員馬基（Ed Markey）、聯邦眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano）、來自猶他州的聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）等17位跨黨派參、眾議員視訊會議，也與洛杉磯的僑界代表與政要視訊會議。

歐江安指出，慶賀團過境美國，美方依照安全、舒適、便利、尊嚴的一貫原則，提供特使團高規格的禮遇與接待。

關於「賀賴會」成型的可能性，歐江安僅提及，台美在堅持友好互信的基礎上，相信慶賀團會循例和美國行政部門互動。至於互動對象與內容相關細節，例如是否安排美國副總統賀錦麗會面，基於台美交往默契與慣例，外交部不會透露也不便評論。

歐江安強調，拜登新政府上任以來，美方一再展現對台灣堅定的支持，相信這次副總統過境美國時，台美雙方將持續深化彼此友好關係，穩健強化台美夥伴合作。
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