【閃電會面】賴清德會宏都拉斯總統卡蕬楚　兩人盼台灣與宏國合作、繼續維持邦誼

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）副總統賴清德台灣時間27日(當地時間26日) 與宏都拉斯新任總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）會面，賴清德希望台、宏未來一定加強合作，卡蕬楚則希望兩國未來繼續維持邦誼。

副總統賴清德出訪宏都拉斯，出席宏國新任總統卡蕬楚就職典禮。在過境美國洛杉磯停留24小時後，專機經過6小時飛行，於當地時間26日下午2時30分抵達宏國索多加諾（Soto Cano）空軍基地。

根據中央社, 賴副總統原定與卡蕬楚舉行雙邊會談，並象徵性捐贈防疫物資，但臨時取消；正當賴副總統與宏國兩位即將就任的兩位副總統晚宴時，突然接獲通知，卡蕬楚將與賴副總統會面。

賴副總統隨即率領特使團與卡蕬楚會面，並代表總統蔡英文呈遞特使國書，兩人這場會議進行7分鐘。

賴副總統告訴卡蕬楚，總統蔡英文特別強調，卡蕬楚是宏都拉斯共和國第一位女總統，蔡總統是中華民國台灣第一位女總統，未來一定要加強合作，促進兩國的邦誼，讓兩國都可以持續進步，造福人民。

卡蕬楚在結束與賴副總統會面後受訪表示，宏國人民對於台灣長期以來的支持與幫助，始終心存感激，多年來兩國也始終攜手合作，希望未來兩國能夠繼續維持邦誼。

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