親子出遊金虎玩！ 和逸飯店．台南西門館 與你逸起開啟文藝之旅！

為迎接春節9天長假以及寒假，和逸飯店‧台南西門館瞄準親子出遊旅行商機，農曆年節期間舉辦了財神爺發糖討喜氣等一系列的應景活動炒熱氣氛，Cozzi KITCHÉNE更推出限定的特色美食菜單，另外規劃了各具特色的親子主題遊程，包括專為兒童打造的「Cozzi for fun」住房專案，內含創意DIY手作課程，每晚3,888元起，還有一票即可暢遊全台18座博物館園區的「博物館小旅行」住房專案，每晚4,288元起，專案均含豐盛自助式早餐，加入AMAZZING CLUB另享5%房價折扣與會員禮遇，趁著假期「逸」起來場文藝的台南旅行吧！

金虎玩！春節限定活動 旅客入住歡樂團聚

過年期間(1/29-2/6)和逸飯店‧台南西門館祭出喜氣洋洋的限定活動迎接入住旅客，不僅在館內精心設計了春節應景佈置，除夕至初三入住即贈祈福御守DIY，還有財神爺迎春食甜甜、天旋地轉抽好禮等活動，另外Cozzi KITCHÉN推出春節特別菜單，加入了西式料理阿爾薩斯白酒酸菜燉豬腳、紅酒燉羊膝等經典菜色，讓大家在團圓聚餐時都能開懷享受美味，感受到濃濃的年節氣氛！詳情請洽Cozzi KITCHÉN餐廳06 -702-6699

親子住房專案3,888元起！逸起來場文藝之旅

和逸飯店‧台南西門館深受親子族群喜愛，為寒假出遊打造了親子旅程，讓大人和小孩都能從中體驗更多樂趣。其中「Cozzi for fun」1泊1食住房專案，專為孩童打造創意DIY手作課程，每晚只要3,888元起，最受歡迎的卡通主題舒適客房每晚5,088元起，就能與探險活寶、飛天小女警與熊熊遇見你三部卡通明星陪伴你一起入睡！另外與愛台灣博物館合作，推出「博物館小旅行」1泊1食住房專案，每晚4,288元起，入住即贈「愛臺灣博物館卡」，免費走訪台灣19大熱門博物館園區，不論是帶小孩放電、文青出遊或是情侶約會，通通適合！

國泰飯店觀光事業自疫情以來嚴陣以待，和逸飯店‧台南西門館本月榮獲台南市政府防疫安心標章「安心旅宿」認證，規劃完整的安心住房措施，全力做好實聯制、維持社交距離等措施，館內餐廳均採取梅花座、桌面加裝透明隔板並拉開桌距保持社交距離，強化清潔消毒頻率，讓旅客全然放心享受住宿用餐服務。