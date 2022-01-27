台灣小兒科醫師揭寒假三大NG行為 　讓孩童落入「成長冬眠期」

小兒科醫師提醒，小孩的快速成長期有限，呼籲家長積極培養孩子良好作息、給予正確營養和足夠鈣質。(圖/pixabay) 小兒科醫師提醒，小孩的快速成長期有限，呼籲家長積極培養孩子良好作息、給予正確營養和足夠鈣質。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）據國外研究顯示，小孩成長發育會受到日曬、活動量多寡等原因而影響，加上寒假到來，有高達77%小孩這段期間最常做的休閒活動是「窩在家看電視、滑手機」等室內運動，而這些不出門、少日曬、少活動等不良生活習慣，導致嚴重的生長缺口。小兒科醫師提醒，小孩的快速成長期有限，呼籲家長積極培養孩子良好作息、給予正確營養和足夠鈣質。

小兒科醫師顏俊宇說明，國外研究曾證實，受冬季陽光照射少、運動量減少等原因，兒童成長存在「春夏快、秋冬慢」的季節性。加上放長假期間容易累積的不出門、少日曬、少活動、不喝鮮奶等不良生活習慣，常有媽媽在寒假結束後，發現孩子比同班同學成長慢，焦急詢問醫師原因，才發現這些不良生活習慣，導致成長進入「冬眠期」，落後同齡孩子。

對此，顏俊宇醫師列舉三個家長最常忽略的成長NG行為，從冬季錯誤生活作息來對症下藥：

NG1 待在家不出門：77%學童寒假成宅小孩，缺日曬影響鈣質吸收

大多數人都是依靠「曬太陽」來觸發身體生成維生素D的機制，但有77%家長表示，冬天天氣冷會大大降低出門活動的意願，冬季期間多以看電視、玩電腦、閱讀等室內活動為主。醫師說明，缺乏日曬及維生素D會影響鈣質吸收率、不利孩童的骨骼和肌肉成長，應保持每周3-4次、每次10-15分鐘外出接受日曬的習慣，讓身體維持良好成長狀態。

NG2 天冷不運動：46%學童運動量驟減，恐降低生長激素分泌

運動可以刺激生長激素的分泌，加上伴隨著運動過程中的肌肉反覆收縮，會為骨骼施加壓力，進而帶動生長板細胞分化，帶動肌肉和骨骼系統的生長。

最新調查就指出，有46%家長表示冬天的運動量下降，寒假少了學期間的體育課，及課後和同學跑跑跳跳時間的情況下，學童運動頻次可能會更低。顏俊宇提醒，小孩的成長黃金期有限，適量運動更是生長關鍵，家長可以在寒假多安排戶外運動時間，增加孩子日曬與補充維生素D的機會。

NG3 鈣攝取加倍不足：75%孩童冬季鮮奶喝不夠，成長營養出現缺口

根據《國民營養健康狀況變遷調查(102-105年)》資料顯示，「鈣質」為國人攝取狀況最差的礦物質，處於生長期的7-15歲兒童及青少年平均更只達到建議攝取量的四成，顯現成長過程中出現營養的缺口。

家長調查更指出，有七成以上孩童冬季鮮奶未達建議攝取量，更有82％家長表示，孩子有一半以上的時間沒有一天喝足兩杯鮮奶，長期處於鈣質缺乏的情況。顏俊宇表示，在日曬、運動量皆不足的冬天，若沒有積極補鈣，將加劇成長危機。

醫師籲：每天喝足兩杯鮮奶 拒絕「成長冬眠期」

顏俊宇說明，國健署建議的每日鈣質攝取量為7-9歲800 mg、10-12歲1000 mg、13-18歲1200 mg，因此正值成長期的孩童，每天都應喝足兩份（一份240ml）鮮奶，補充骨骼快速生長所需的鈣質。醫師也提醒家長，想要孩子有穩定正常的成長發展，適當的戶外運動與日曬也很重要，因此冬季要把握「運動足」、「日曬足」與「鈣攝取足」的成長對策，遠離成長問題。

在氣溫低的冬季，家長不妨也可以選擇加熱鮮奶，增加小孩冬季喝鮮奶的意願。另外，家長們也可參考以下幾道超簡單冬季熱熱喝鮮奶點心食譜來增加小孩進食意願。

【食譜1】牛奶莓果燕麥碗

食材：燕麥30g、草莓5顆、無調味堅果20g、鮮乳290ml(小盒)

【食譜2】黑芝麻牛奶

食材：黑芝麻粉3湯匙、鮮乳290ml(小盒)

【食譜3】牛奶玉米濃湯

食材：馬鈴薯1顆(小)、蘑菇3朵、玉米粒2湯匙、鮮乳400ml(中盒)