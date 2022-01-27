賴清德率團抵宏都拉斯•宏國副總統親迎　美副總統未安排會面•台灣外交部:我特使團有機會與各國政要互動

副總統賴清德（前左）出訪宏都拉斯，宏國副總統李薇拉（前右）於機場親迎，倆人隨後在紅毯上合影，賴副總統並對鏡頭揮手致意。（總統府提供）中央... 副總統賴清德（前左）出訪宏都拉斯，宏國副總統李薇拉（前右）於機場親迎，倆人隨後在紅毯上合影，賴副總統並對鏡頭揮手致意。（總統府提供）中央社

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統賴清德率特使團出訪，在美國洛杉磯過境後，經6小時飛行，在台灣時間今天(27日) 順利抵達宏都拉斯。專機停妥後，宏國副總統李薇拉在機梯前親迎，兩人拱手寒暄，並登上受禮台向歡迎人員揮手致意。

副總統賴清德（前左）率團抵達宏都拉斯，宏國副總統李薇拉（Maria Antonia Rivera）及外交次長巴拉翁納（Jose Isaias Barahona）於機梯前親迎，賴副總統隨後率特使團走紅地毯接受禮兵致敬。（總統府提供）中央社

副總統賴清德出訪宏都拉斯，出席新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮。在過境美國洛杉磯停留24小時後，專機經過6小時飛行，於當地時間26日下午2時30分抵達宏國索多加諾（Soto Cano）空軍基地。

專機停妥後，中華民國駐宏都拉斯共和國大使溫曜禎, 及宏國外交部禮賓司長瓦拉達雷斯（Ramon Valladares）登機迎接，宏國副總統李薇拉（Maria Antonia Rivera）及外交次長巴拉翁納（Jose Isaias Barahona）於機梯前親迎，兩人拱手寒暄致意。

副總統賴清德隨後率特使團沿紅地毯接受禮兵致敬，並登上受禮台向歡迎人員揮手致意；前往貴賓室短暫休息後，副總統車隊在宏國警方人員引導下，前往下榻的號角飯店。

飯店大廳內，熱情僑胞手持中華民國國旗，高喊「副總統好」、「歡迎副總統」等口號，副總統賴清德在安全人員陪同下一一向僑胞們問好致意。

副總統賴清德將出席宏都拉斯總統就職典禮，美國副總統賀錦麗也預計前往。台灣中央社引述美方表示，未安排兩人會晤，但讚許台灣在促進宏都拉斯與區域其他地區發展方面扮演的建設性角色。

賴清德代表總統蔡英文接受宏都拉斯邀請，將參加新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮。美國方面，則由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表出席。

美方資深官員透過電話背景說明表示，賀錦麗2７日啟程前往宏都拉斯出席該國總統就職，並將在典禮結束後，與卡蕬楚舉行雙邊會談。

在被問及是否有計劃與賴清德會晤時，官員表示，了解賴清德也將前往參加就職典禮，但沒有會談計劃。

這名資深官員也讚賞台灣在促進宏都拉斯以及區域其他地區發展方面扮演的建設性角色，也希望台灣能持續發揮這一建設性作用。

雖然美方並未安排兩國副總統會談，不過，外交部次長俞大㵢日前指出，賴清德與慶賀團在宏都拉斯會有跟各國政要、慶賀團互動的機會，「這應該是有的」。

美國共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）日前也聯名致函賀錦麗，期盼她把握難得機會，以官方身分在宏國與賴清德公開會晤。

議員在信中向賀錦麗強調，美國與盟友交談不需要中共同意，「我們期盼妳能優先強化我們對台灣的強健支持，在訪問宏國期間公開與賴副總統會晤」。

根據中央社, 總統府公布的行程顯示，賴清德在宏都拉斯期間，將與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）舉行雙邊會談；賴副總統也安排與卡蕬楚雙邊會談，並象徵性捐贈防疫物資。

副總統賴清德出訪過境美西，25日在洛杉磯和多位美國國會議員視訊，至於是否有安排與美國官員視訊，駐美代表蕭美琴稍早表示，其他相關安排非常豐富，但不方便評論。

副總統賴清德出訪宏都拉斯，在美國洛杉磯過境，美西時間25日透過視訊線上會晤17位美國國會議員。美國跨黨派議員共同關心台美經貿關係、中國威脅等議題。駐美代表蕭美琴、美國在台協會（AIT）主席莫健陪同，兩人並於晚間向記者說明會晤重點、回答記者提問。

賴副總統此次是否有提出過境東岸如紐約，蕭美琴表示，駐美代表處接到外交部的指示就是安排洛杉磯與舊金山，另一個明確的指示就是防疫優先，這次美國疫情剛好在一個高峰上，確診人數不少，但相信這一切都會非常順利。

外交部次長俞大㵢表示，外交部提出的方案就是在美西兩個城市過境，一方面是疫情關係，一方面是航空公司認為從東岸的勤務安排比較複雜。

蕭美琴這次全程陪同賴副總統出席宏都拉斯總統就職，她說，她在華府與這些國家的大使有很密切的互動，台美可共同合作，在中美洲邦交國推動共同的願景和價值，例如經濟發展、婦女賦權、農業、氣候變遷等問題，也希望透過與美國一起，包括GCTF（全球合作暨訓練架構）的平台，能夠展現台美共同關切友邦的一些機會。

是否安排賴副總統與美方官員視訊會談，蕭美琴表示，其他相關安排也非常豐富，但是不方便做任何評論；蕭美琴還轉頭詢問坐在一旁的莫健這樣回答可以嗎？莫健說，對，說得很好。

副總統賴清德（前）出訪宏都拉斯，出席新任總統卡蕬楚就職典禮，專機停妥後，賴副總統走出機艙，向歡迎人員問好致意。（總統府提供）中央社