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〈時評〉蔣經國爭議　代表台灣轉型正義失敗

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/01/27 09:40
圖為2021年四大公投投票前夕，國民黨於12月17日晚間, 在中正紀念堂自由廣場舉辦「民主守夜」活動。中央社

圖為2021年四大公投投票前夕，國民黨於12月17日晚間, 在中正紀念堂自由廣場舉辦「民主守夜」活動。中央社

蔡英文總統肯定前總統蔣經國保台的立場，卻引來部分綠營人士圍剿，藍營更質疑蔡總統的用意。 從藍綠都有人不認同這番言論的態勢來看，台灣過去幾年的轉型正義明顯失敗，相關歷史爭議將持續困擾台灣多元族群文化的發展。

蔡總統在六年前上任後，努力推動轉型正義，希望促成和解，於是透過立法，正式成立促進轉型正義委員會。沒想到，這些年過去了，真相沒有被完全揭露，加害人也未向受害者道歉，一切原地踏步外，所有的藍綠爭議依舊，包括相關資料竟成為政治鬥爭的工具。

以中正紀念堂為例，名稱迄今沒有共識，到底要不要移除蔣介石銅像，這個吵了20年的問題，迄今仍爭論不休，連是否要列為威權象徵都有不同意見，社會意見紛歧。

這幾年，促轉會整理許多資料，並且約談一些當事人，這些內容整理出來後，截至目為止，沒有進一步追求和解的作為，反倒是讓這些資料成為追殺政敵的素材，導致綠營自家人鬧內訌，而且還不知有多少未爆彈。

像是立委黃國書被揭露曾在戒嚴時期擔任情治單位的線民，在壓力下，黃國書退黨，宣布不再尋求立委的連任。前陣子，台南市長黃偉哲也被媒體爆料，他在就讀台大期間曾是教官的眼線。不論這些資料的真假，或是有心人士刻意操作，都已對當事人造成極大傷害。

同樣地，蔡英文總統出席經國七海園區開幕典禮，她在致詞時提到，面對當前北京對台灣的軍事及政治施壓，蔣經國堅定保台的立場，是當前台灣人民最大的共識。這番話，立刻引來民進黨前立委段宜康的不滿，蔡英文前幕僚姚人多也在臉書撰文公開批評。

確實，在綠營眼裡，蔡英文肯定蔣經國，如同肯定蔣介石一樣，因為這兩人都是台灣在威權時期的領導者，追求轉型正義時，必須被放大檢視。但更值得去討論的問題是，推動轉型正義多年，為何蔡總統肯定蔣經國的部分作為，馬上引起如此大紛擾？

這意味著台灣過去幾年的轉型正義工作完全失敗，才會每當觸及到敏感議題時，藍綠沒有任何包容，只有持續的仇恨。或許，民進黨政府和蔡總統都應該好好思考，轉型正義的下一步到底該走向哪邊？
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威權時期

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