〈時評〉蔣經國爭議　代表台灣轉型正義失敗

蔡英文總統肯定前總統蔣經國保台的立場， 卻引來部分綠營人士圍剿，藍營更質疑蔡總統的用意。 從藍綠都有人不認同這番言論的態勢來看， 台灣過去幾年的轉型正義明顯失敗， 相關歷史爭議將持續困擾台灣多元族群文化的發展。

蔡總統在六年前上任後，努力推動轉型正義，希望促成和解， 於是透過立法，正式成立促進轉型正義委員會。沒想到， 這些年過去了，真相沒有被完全揭露，加害人也未向受害者道歉， 一切原地踏步外，所有的藍綠爭議依舊， 包括相關資料竟成為政治鬥爭的工具。

以中正紀念堂為例，名稱迄今沒有共識， 到底要不要移除蔣介石銅像，這個吵了20年的問題， 迄今仍爭論不休，連是否要列為威權象徵都有不同意見， 社會意見紛歧。

這幾年，促轉會整理許多資料，並且約談一些當事人， 這些內容整理出來後，截至目為止，沒有進一步追求和解的作為， 反倒是讓這些資料成為追殺政敵的素材，導致綠營自家人鬧內訌， 而且還不知有多少未爆彈。

像是立委黃國書被揭露曾在戒嚴時期擔任情治單位的線民， 在壓力下，黃國書退黨，宣布不再尋求立委的連任。前陣子， 台南市長黃偉哲也被媒體爆料，他在就讀台大期間曾是教官的眼線。 不論這些資料的真假，或是有心人士刻意操作， 都已對當事人造成極大傷害。

同樣地，蔡英文總統出席經國七海園區開幕典禮，她在致詞時提到， 面對當前北京對台灣的軍事及政治施壓，蔣經國堅定保台的立場， 是當前台灣人民最大的共識。這番話， 立刻引來民進黨前立委段宜康的不滿， 蔡英文前幕僚姚人多也在臉書撰文公開批評。

確實，在綠營眼裡，蔡英文肯定蔣經國，如同肯定蔣介石一樣， 因為這兩人都是台灣在威權時期的領導者，追求轉型正義時， 必須被放大檢視。但更值得去討論的問題是，推動轉型正義多年， 為何蔡總統肯定蔣經國的部分作為，馬上引起如此大紛擾？

這意味著台灣過去幾年的轉型正義工作完全失敗， 才會每當觸及到敏感議題時，藍綠沒有任何包容，只有持續的仇恨。 或許，民進黨政府和蔡總統都應該好好思考， 轉型正義的下一步到底該走向哪邊？