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台灣代表處更名？立陶宛外長：說過無此意圖與計畫 學者：改名中共不會軟化

學者表示，若北京傳遞出「知過能改」便可不計前嫌的信號，將助長他國挺台。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/01/26 21:02
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今（26）日駁斥對台灣代表處更名的意圖與計畫。（圖取自twitte...

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今（26）日駁斥對台灣代表處更名的意圖與計畫。（圖取自twitte...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外媒日前報導，立陶宛外長藍斯柏吉斯曾提議我國調整台灣代表處中文名，以緩解與中國緊張情勢，藍斯柏吉斯今（26）日否認，並強調無此意圖與計畫。

路透社》報導稱，為緩解與中國的緊張態勢，藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）上週曾向總統諾賽達（Gitanas Nauseda）提案，請台灣調整駐立陶宛代表處的中文名稱，由「台灣」修正為「台灣人代表處」。台灣外交部發言人歐江安今日否認此事，稱立國與台灣交往立場從未改變。

近來關於駐立陶宛台灣代表處改名的風聲不斷，英國《金融時報》21日也曾報導美方提出代表處更名，以免損害台灣與立陶宛深化關係的努力，遭美國國家安全會議、美國國務院相繼駁斥，當時立陶宛外交部也表態該說法是「造謠」。

中央社報導，藍斯柏吉斯今日於國會接受記者聯訪時表示，「我之前就說過了」，並無變更台灣代表處名稱的意圖與計畫。

外界關切，是否與總統瑙塞達的會面，促使其規劃台灣代表處更名，藍斯柏吉斯對此予以駁斥。他指出，瑙塞達的對談聚焦於如何有效應對中國對立陶宛的違法行徑，並對內降低各項風險、對外凝聚歐盟的共識與支持。

報導也引述3位立國外交人士指出，路透社報導不實。一名立國外交官指出，先前內部曾討論過「台灣『人』代表處」的可能性，但該項堪稱「立陶宛政府底線」的方案也作廢，更何況中方已表態更名也無濟於事。

中國官媒「環球時報」（Global Times）22日所刊的評論指出，即便立陶宛變更台灣代表處名稱，兩國關係也「也不會回歸正常」，中國要的立國政府認清現實並調整當前對中政策。

中央社引述澳洲國立大學中華全球研究中心（CIW）研究員宋文笛分析，就算立陶宛讓步，短時間內中國也「不會軟化」，否則「形同讓嚇阻力出現破口」。

他表示若北京傳遞出「知過能改」便可不計前嫌的信號，將助長他國挺台，以為在台灣面前刷分數，爾後「修正錯誤」就可與北京「盡釋前嫌」。
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更新時間 : 2022-01-26 22:38 GMT+08:00

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