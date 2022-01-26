菲律賓雷伊風災台灣送暖 外交部再捐百噸物資

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）菲律賓在去（2021）年12月遭遇超級颱風雷伊（Rai）嚴重侵襲，為協助菲國政府加速重建進度，賑濟當地災民，我國政府積極籌措近100公噸賑濟物資，並於今（26）日下午在外交部舉行捐贈典禮。



外交部政務次長田中光對菲國災民表達誠摯問候，並指出台灣與菲律賓的友誼是患難見真情。我國在獲知菲律賓災情後，立即援贈50萬美元，並在1週內以C-130運輸機運送10公噸民生物資。這次再應菲國政府請求，準備近100公噸建材及米糧，緊急安排海運馳援，期盼菲律賓災民能體會台灣的關懷。



馬尼拉經濟文化辦事處（Manila Economic and Cultural Office, MECO）主席兼駐台代表費南德（Wilfredo B. Fernandez）感謝台灣政府與人民的善行義舉，特別是外交部在春節前夕短時間內援贈大批物資，菲國政府與人民銘感在心；後續菲國政府將妥善分配物資，讓台灣的善心傳遞到菲國迫切需要的災民手上。



根據菲方評估，雷伊風災造成基礎建設及農產損失將近6億美元，另有137萬戶民房毀損，數百萬居民受到影響。雖然菲國政府已動員大量人力物力，但因災情慘重、受災範圍過大，導致風災發生1個月後，仍有缺水、缺糧情形。



外交部指出，接獲菲方請援清單後，在最短的時間內協調經濟部、行政院農業委員會等單位，籌措包括建材（浪板、合板、防水布、鐵絲、鐵釘）、工具（鐵鎚、鋸子）、白米、乾糧、瓶裝水等將近100公噸；同時洽請我國海運及物流業者，透過公私協力模式，共同完成此次援菲計畫。



外交部表示，天災時人類的力量顯得微不足道，但是無私的互助精神，往往是人類克服無情災禍的動力。透過此次援助菲律賓雷伊風災，台灣再次落實我國「新南向政策」中「以人為本」的核心價值，同時彰顯台灣是國際社會中的良善力量。期盼台菲雙方持續推動防災、減災與救災的合作與交流，提升兩國應對極端氣候的韌性。

圖說三：外交部援贈菲律賓近百噸物資。