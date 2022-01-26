拒絕矮化！ 我代表團拒絕出席冬奧開閉幕式 民團：要求中共保障運動員健康與基本人權

人權團體26日在立法院前聯合發表「台灣各界對中共人權侵害及北京冬奧即將舉行的共同聲明」，要求中共當局保障參賽運動員健康及各項基本人權。 人權團體26日在立法院前聯合發表「台灣各界對中共人權侵害及北京冬奧即將舉行的共同聲明」，要求中共當局保障參賽運動員健康及各項基本人權。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）北京冬奧開幕在即，媒體揭露，政府拍板我國代表團不出席開閉幕式，官員依例不隨團，時代力量立委王婉諭今（26）日表示，此事將由教育部溝通、對外宣布。

北京冬季奧運會2月4日將開幕，自由時報報導，因預估中國將於開閉幕式以進場順序以及「中華台北」之稱呼展現所謂「一中」，矮化台灣，行政院與教育部、陸委會等部會數次商議，定案我代表團不參與開閉幕式、官員依例不隨團前往，已取得參賽資格的選手仍正常參賽。

王婉諭肯定台灣維護國格的各項決定，力挺當局外交抵制冬奧。目前傳出與北京關係良好的中華奧會有意見，教育部仍在溝通中。

冬奧開幕僅剩不到10日，包括西藏台灣人權連線、台灣人權促進會、香港邊城青年、臺灣東突厥斯坦協會在內的人權團體，今日上午於立法院前抗議中國侵害人權，要求中國當局保障台灣及全球運動員參賽時的健康與各項基本人權。

人團發布公同聲明，細數中國侵害人權行徑，包含鎮壓西藏，於新疆強迫勞動與種族滅絕，宗教壓迫、迫害近2千名西藏政治犯，打壓香港新聞學術自由，共機擾台以及李明哲等台灣人被失蹤、判刑，以及被隱匿的新冠疫情。

人權團體強調，並不反對同樣遭受極權統治的中國人民，也支持全球頂尖運動員在重要國際運動賽事中挑戰個人極限、成就佳績，而是反對侵害人權、罔顧人類尊嚴、背棄奧運精神中國中共政權，以及由其舉辦並代表奧運賽事。

人權團體指出，中國境內散播的Omicron變種病毒，可能含有禁藥成份的肉品、數位、網路與生物科技監控、以及對各種言論與自由的箝制、無法保障的人身自由等，都是運動員在冬奧面臨的風險。

人權團體抗議中國各種侵害人權的行徑，並要求中國政府必須確保台灣與全球運動員參與北京冬奧時的健康、人身安全、言論自由及各項基本人權。