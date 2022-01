【科幻電影成真】斯洛伐克「飛天車」獲適航證 最快一年內商業化

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)斯洛伐克新創公司研發「飛天車」符合歐洲航空安全局的標準並獲得適航證,從汽車模式變形到飛行模式只要3分鐘,未來有望在一年內商業化,不過駕駛需具備「陸空駕照」。

根據外媒,斯洛伐克新創公司Klein Vision推出的飛天車Air Car經過200多次的起飛和著陸測試,近期終於獲得當地官方機構發放適航證,也符合歐洲航空安全局 (EASA) 的標準,最快一年內可商用。

根據Klein Vision,Air Car的研發是一個由八名專家組成的團隊進行,前後花費了超過100,000小時將設計概念轉化為數學模型,最終實現了原型的生產。

Klein Vision的聯合創辦Anton Zajac指出,Air Car具有固定螺旋槳和BMW的發動機,可產生160匹馬力,也能使用在任何加油站出售的燃料,且該輛車能在2500公尺的高空飛行960公里。

其實飛天車的開發不只這家公司正在進行,其他正在開發的廠商包括來自荷蘭的PAL-V,根據該公司,他們的飛天車屬於可以兼作公路車的旋翼機。該車輛也已獲得EASA的全面認證,但尚未完成最終的階段。

去年1月時,總部位於美國的Terrafugia公司生產的過渡型飛行器也獲得了FAA特種輕型運動飛機 (LSA) 適航證書,能讓駕駛自由使用並飛行,根據CNN,專家認為這些車輛有朝一日可以取代直升機,並用在自駕或計程車服務上,不過使用者需具備「陸空駕照」。

(圖/Klein Vision官網)

A flying car prototype known as AirCar has completed its first intercity flight in Slovakia covering a distance of 46 miles in under 35 minutes pic.twitter.com/tjgIoA5ILz