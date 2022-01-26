Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【科幻電影成真】斯洛伐克「飛天車」獲適航證 最快一年內商業化

專家認為這些車輛有朝一日可以取代直升機，並用在自駕或計程車服務上，不過使用者需具備「陸空駕照」。

By 台灣英文新聞
2022/01/26 18:40
斯洛伐克新創公司研發「飛天車」起飛了！（圖/Klein Vision官網）

斯洛伐克新創公司研發「飛天車」起飛了！（圖/Klein Vision官網）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）斯洛伐克新創公司研發「飛天車」符合歐洲航空安全局的標準並獲得適航證，從汽車模式變形到飛行模式只要3分鐘，未來有望在一年內商業化，不過駕駛需具備「陸空駕照」。

根據外媒，斯洛伐克新創公司Klein Vision推出的飛天車Air Car經過200多次的起飛和著陸測試，近期終於獲得當地官方機構發放適航證，也符合歐洲航空安全局 (EASA) 的標準，最快一年內可商用。

根據Klein Vision，Air Car的研發是一個由八名專家組成的團隊進行，前後花費了超過100,000小時將設計概念轉化為數學模型，最終實現了原型的生產。

Klein Vision的聯合創辦Anton Zajac指出，Air Car具有固定螺旋槳和BMW的發動機，可產生160匹馬力，也能使用在任何加油站出售的燃料，且該輛車能在2500公尺的高空飛行960公里。

其實飛天車的開發不只這家公司正在進行，其他正在開發的廠商包括來自荷蘭的PAL-V，根據該公司，他們的飛天車屬於可以兼作公路車的旋翼機。該車輛也已獲得EASA的全面認證，但尚未完成最終的階段。

去年1月時，總部位於美國的Terrafugia公司生產的過渡型飛行器也獲得了FAA特種輕型運動飛機 (LSA) 適航證書，能讓駕駛自由使用並飛行，根據CNN，專家認為這些車輛有朝一日可以取代直升機，並用在自駕或計程車服務上，不過使用者需具備「陸空駕照」。

【科幻電影成真】斯洛伐克「飛天車」獲適航證 最快一年內商業化

【科幻電影成真】斯洛伐克「飛天車」獲適航證 最快一年內商業化

(圖/Klein Vision官網)
飛天車
斯洛伐克
科幻

相關新聞

斯洛伐克之後！台灣食品龍頭義美再度出手　國民零食小泡芙首度現身台北101
斯洛伐克之後！台灣食品龍頭義美再度出手　國民零食小泡芙首度現身台北101
2021/12/17 18:04
台灣與斯洛伐克首屆「經濟合作諮商會議」落幕　斯國支持洽簽台歐BIA
台灣與斯洛伐克首屆「經濟合作諮商會議」落幕　斯國支持洽簽台歐BIA
2021/12/09 17:52
台斯跨部會經濟合作諮商會議 葛力克：斯洛伐克支持台灣
台斯跨部會經濟合作諮商會議 葛力克：斯洛伐克支持台灣
2021/12/06 17:51
斯洛伐克專機有國徽、國名 學者：若國籍專機僅載官員傳遞準官方關係
斯洛伐克專機有國徽、國名 學者：若國籍專機僅載官員傳遞準官方關係
2021/12/06 10:18
斯洛伐克經濟訪團抵台　 規模2003年以來之最
斯洛伐克經濟訪團抵台　 規模2003年以來之最
2021/12/05 20:37

更新時間 : 2022-01-26 19:33 GMT+08:00

最受歡迎

1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
1/26至28開放COVID-19疫苗預約平台 年後想打疫苗勿錯過！
立陶宛蘭姆酒就在全家！首批1800瓶月底全台灣門市可預購
立陶宛蘭姆酒就在全家！首批1800瓶月底全台灣門市可預購
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看
台灣男星納豆腦出血緊急動引流手術　經紀人還原送醫經過
台灣男星納豆腦出血緊急動引流手術　經紀人還原送醫經過
台灣鴻海旗下鴻佰科技4員工確診　湖口竹北生活圈足跡公布
台灣鴻海旗下鴻佰科技4員工確診　湖口竹北生活圈足跡公布
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
【1/24台灣本土+15　境外+36】中壢聯邦群聚+1、宜蘭礁溪長榮酒店+4、桃園亞旭電腦+2、高雄港+8
【1/24台灣本土+15　境外+36】中壢聯邦群聚+1、宜蘭礁溪長榮酒店+4、桃園亞旭電腦+2、高雄港+8
【最新】南台灣高雄1/26新增12本土確診個案　多為新光輪群聚感染者之相關接觸對象
【最新】南台灣高雄1/26新增12本土確診個案　多為新光輪群聚感染者之相關接觸對象
【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案
【1/25台灣本土+13　境外+25】桃園、高雄個案為多　另有3例感染源不明個案
【春節不升級！1/25至2/7維持二級警戒】外出全程戴口罩、大眾運輸運具內禁飲食、餐廳未落實實聯制 禁內用
【春節不升級！1/25至2/7維持二級警戒】外出全程戴口罩、大眾運輸運具內禁飲食、餐廳未落實實聯制 禁內用
"