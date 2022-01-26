43位外師沉浸式教學 新北國小線上雙語冬令營秒殺

頂溪國小外師Tracy藉由有趣英文故事引導出北極的小知識。（照片來源：新北市教育局提供） 頂溪國小外師Tracy藉由有趣英文故事引導出北極的小知識。（照片來源：新北市教育局提供）

因應時代快速變遷及受疫情持續影響，新北市今( 2022)年寒假推出線上冬令雙語學習營，透過學習生活化、 教學科技化等策略規劃10項學習主題，聘請43位外師陪伴孩子創 造沉浸式英語學習體驗，疫情期間讓孩子在家安心學習，培養能用、 敢用、愛用英語的學生。

新北市教育局表示，為打造2030新北雙語城， 新北市雙語教育從營造沉浸式環境、落實生活中做起。 考量近期疫情變化並符應家長期盼， 教育局與雙語實驗課程學校合作規劃免費的線上學習營提供300名 學生參加機會，推出之後報名秒殺，讓孩子在寒假安心學習。

冬令雙語學習營由江翠國小等10所學校辦理，各校自去(2021) 年10月開始著手規劃，最終推出10項多元的英語主題課程。 例如「今昔玩埃及雙語營」用沉浸式帶領學生體驗埃及人生活、 探討埃及木乃伊製作方式以及體驗當個埃及建築設計師。 中信國小外師Kent表示，疫情下的學習不簡單， 老師們會以最大努力給孩子多元實用課程，讓學習不僅不中斷， 而且學得更精彩！

頂溪國小辦理「冰凍北極圈雙語營」，外師Tracy藉由有趣的英 文故事引導出北極的小知識，並規劃讓孩子手作北極熊書籤， 能從實作中找到學習英文樂趣，更設計了體育活動讓孩子動起來， 活動好玩又有趣。

新北市雙語課程亮點學校龍埔國小是推廣雙語教育的重要基地， 今年規劃學校4位外師進行「科學酷實驗雙語營」課程， 協助孩子從做中學瞭解科學實驗奧妙， 過程中自然地運用簡單英文會話與外師互動。校長黃清海表示， 透過寒假科學酷實驗冬令營活動將學校外師資源和市內學子分享， 讓孩子不但學到好玩科學實驗又增進英語口說的機會。

鄧公國小4年級曾群雅同學說，在這次寒假參加民安國小辦的「 快樂綠生活雙語冬令營」線上課程。 這次視訊課程中聽到外師標準的發音，也可以清楚的看到嘴型， 避免戴口罩看不到的困擾，讓自己能更加準確發出正確的音。 而這次綠生活主題中， 也學習到對我們居住環境更友善及更環保的生活知識，覺得很受用！

教育局長張明文表示，雙語冬令營各場次皆額滿， 顯示家長對孩子學習英語的重視。 新北市將持續由外籍英語教師共同設計多元沉浸式英語課程， 引導學生發揮創造、探索的能力，幫助增進英語口語表達能力。 此外，英速魔法學院3校區拍攝教學影片供孩子們自主學習，放置於 YouTube新北市英速魔法學院頻道，歡迎親子共學觀賞。

外師帶領學生參與「埃及雙語營」課程。（照片來源：新北市教育局提供）

鄧公國小曾群雅同學參與「快樂綠生活雙語營」課程。(照片來源：新北市教育局提供)