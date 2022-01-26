43位外師沉浸式教學 新北國小線上雙語冬令營秒殺

因應時代快速變遷及受疫情持續影響，新北市今(2022)年寒假推出線上冬令雙語學習營，透過學習生活化、教學科技化等策略規劃10項學習主題，聘請43位外師陪伴孩子創造沉浸式英語學習體驗，疫情期間讓孩子在家安心學習，培養能用、敢用、愛用英語的學生。
新北市教育局表示，為打造2030新北雙語城，新北市雙語教育從營造沉浸式環境、落實生活中做起。考量近期疫情變化並符應家長期盼，教育局與雙語實驗課程學校合作規劃免費的線上學習營提供300名學生參加機會，推出之後報名秒殺，讓孩子在寒假安心學習。
冬令雙語學習營由江翠國小等10所學校辦理，各校自去(2021)年10月開始著手規劃，最終推出10項多元的英語主題課程。例如「今昔玩埃及雙語營」用沉浸式帶領學生體驗埃及人生活、探討埃及木乃伊製作方式以及體驗當個埃及建築設計師。中信國小外師Kent表示，疫情下的學習不簡單，老師們會以最大努力給孩子多元實用課程，讓學習不僅不中斷，而且學得更精彩！
頂溪國小辦理「冰凍北極圈雙語營」，外師Tracy藉由有趣的英文故事引導出北極的小知識，並規劃讓孩子手作北極熊書籤，能從實作中找到學習英文樂趣，更設計了體育活動讓孩子動起來，活動好玩又有趣。
新北市雙語課程亮點學校龍埔國小是推廣雙語教育的重要基地，今年規劃學校4位外師進行「科學酷實驗雙語營」課程，協助孩子從做中學瞭解科學實驗奧妙，過程中自然地運用簡單英文會話與外師互動。校長黃清海表示，透過寒假科學酷實驗冬令營活動將學校外師資源和市內學子分享，讓孩子不但學到好玩科學實驗又增進英語口說的機會。
鄧公國小4年級曾群雅同學說，在這次寒假參加民安國小辦的「快樂綠生活雙語冬令營」線上課程。這次視訊課程中聽到外師標準的發音，也可以清楚的看到嘴型，避免戴口罩看不到的困擾，讓自己能更加準確發出正確的音。而這次綠生活主題中，也學習到對我們居住環境更友善及更環保的生活知識，覺得很受用！
教育局長張明文表示，雙語冬令營各場次皆額滿，顯示家長對孩子學習英語的重視。新北市將持續由外籍英語教師共同設計多元沉浸式英語課程，引導學生發揮創造、探索的能力，幫助增進英語口語表達能力。此外，英速魔法學院3校區拍攝教學影片供孩子們自主學習，放置於YouTube新北市英速魔法學院頻道，歡迎親子共學觀賞。
外師帶領學生參與「埃及雙語營」課程。（照片來源：新北市教育局提供）
鄧公國小曾群雅同學參與「快樂綠生活雙語營」課程。(照片來源：新北市教育局提供)