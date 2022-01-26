北富銀榮獲國內外逾百項大獎 再創金融標竿

在疫情重創全球經濟之際，台北富邦銀行秉持「誠信、親切、專業、 創新」核心價值，積極投入數位創新並推動永續發展， 穩步提升經營品質與績效，2021年榮獲來自金管會、中央銀行、 台灣永續能源研究基金會及《財資雜誌(The Asset)》、國際數據資訊(IDC)及等國內外重要機構和媒 體共計103項大獎，體現北富銀厚積薄發的專業實力。

身為國內系統性重要銀行，北富銀致力提升金融穩定性， 嚴控風險並維持良好資產品質， 結合金融專業與數位科技精準掌握市場需求， 持續推出優質的創新產品與服務，深獲客戶信賴，連續兩年蟬聯《 品牌金融(Brand Finance)》全球500大銀行品牌，並勇奪2021年國家 品牌玉山獎「傑出企業獎」全國首獎等多項殊榮，成為企業及超過7 00萬民眾的首選金融品牌。

針對數位創新，北富銀聚焦場景金融、 主動發掘並滿足需求痛點的經營策略，贏得大量用戶支持，2021 年數位實動戶突破200萬大關，每月活躍用戶超過百萬戶， 高達九成以上使用者對北富銀數位服務表示滿意。同時， 北富銀善於結合前瞻科技為服務創造新體驗，以「奈米投」為例， 透過智能演算法與Fractional Shares交易分割技術大幅降低投資門檻，僅需35美元就能布 局全球ETF，輕鬆享受穩健報酬，備受投資新手和上班族、 小資族青睞，2021年管理資產規模正式突破1億美元， 穩居業界龍頭，投資人正報酬比例達92%，回購率超過六成， 表現相當出色。

在企金服務上，北富銀運用「信貸工廠」 模式實現全流程自動化快速審批，持續擴量惠育中小微企業，獲《 全球商業評論雜誌(Global Business Review Magazine)》及《世界經濟雜誌(World Economic Magazine)》等國際知名媒體評選為「2021台灣最佳微 型金融科技銀行」，陪伴台灣頭家共同成長。

憑藉優異的數位創新表現，北富銀2021年共榮獲《 全球銀行及金融評論(Global Banking and Finance Review)》「台灣最佳數位銀行」、國際數據資訊(IDC) 「亞太區最佳未來數位創新獎」、《工商時報》「數位資訊安全獎」 等多達34項數位創新大獎，為金融業樹立金融科技新標竿。

隨著永續發展成為全球關注焦點，北富銀積極結合金融職能深化ES G作為，不僅推出全台首創聽語障手語翻譯服務，成功號召金融同業 共同提升弱勢族群金融權益，運用大數據分析推廣安養信託， 連續四年獲金管會表揚，也是唯一四度獲獎的民營銀行，更開發多項 創新綠色金融商品，引導企業夥伴邁向永續轉型，2021年完成台 灣首筆依國際標準認證之綠色聯貸案、 取得可持續發展債券認證並發行首檔可持續發展債券等， 風電融資金額及件數更居台資銀行之冠，榮獲金管會「 綠能科技產業特別獎」及「循環經濟產業特別獎」等7項績優表揚、 「臺灣企業永續獎」創新成長獎、資誠「永續影響力獎」銀獎及《 財資雜誌》「台灣年度綠色專案」等16項榮譽。

人才是企業發展的基礎，北富銀擁有完善的培訓機制、 多元順暢的溝通管道和正向溫暖的企業文化， 提供具競爭力的薪酬及留才獎金，優於法令的產假、生育補助、 育兒津貼及多項進修考照補助，幫助員工擁有更好的生涯發展。 同時，北富銀十分關注同仁身心健康，打造百坪專屬健身中心， 設置專業教練和提供社團補助，並定期進行員工觸點調查、舉辦To wn Hall Meeting讓同仁表達想法，營造誠信、透明的優質工作環境， 獲亞洲指標性人力資源雜誌《HR Asia》「2021 亞洲最佳企業雇主獎」殊榮。

以成為「亞洲首屈一指金融機構」為願景，北富銀為客戶打造361 度溫暖服務，積極推動環境保護、社會公益、永續經營等ESG正向 作為，並致力提升員工福祉，創造安全幸福的職場環境，為客戶、 員工、股東與社會創造更大價值，攜手迎接美好未來。

照片由富邦金控提供

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