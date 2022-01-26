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臺灣企銀Hokii數位帳戶優惠PLUS 1.5%優利超吸睛

By 台灣英文新聞
2022/01/26 17:24
照片由臺灣企銀提供

照片由臺灣企銀提供

臺灣企銀搶攻年輕客群攻勢一波波，近期新吉祥物Hokii企鵝正式亮相，免費LINE貼圖大受好評，2022年Hokii數位帳戶再祭出升級優惠方案(自2022年1月1日起至12月31日止)新臺幣1至15萬元內無條件享1.5%活儲利率、每月享12次跨行提款及20次跨行轉帳免手續費，吸引新世代眼球也滿足客戶多元數位需求。

臺灣企銀最新Hokii數位帳戶優惠方案，延續去年1.5%優惠利率，更提升跨行提款優惠次數至每月12次、跨行轉帳優惠次數至每月20次。聰明的小資族還可善用數位帳戶賺現金回饋，以數位帳戶綁定台灣Pay掃碼消費，每月首筆回饋20元；以數位帳戶申辦停車費代扣繳成功，每筆回饋2元無上限；卡友首次申辦數位帳戶自動扣繳卡費，最高再享200元回饋金。該行另推出「好友來揪IN，e企拿好禮」活動，即日起至三月底推薦臉書好友成功開Hokii數位帳戶，推薦人每戶可獲得點數10點，被推薦人可獲得點數20點，累積點數即可兌換AirPods 2、JODO馬來貘聯名震動按摩槍及仟元禮券等限量超值好禮，活動詳情及相關限制條件詳見臺灣企銀官網。

臺灣企銀積極衝刺數位帳戶，2021年不僅提升數位帳戶權益，亦開放他行認證機制及線上申請提高轉帳限額服務。臺灣企銀統計，2021年數位帳戶總開戶數較2020年大幅成長近5倍，存款量成長逾29倍。受疫情影響，去年初以來，該行行動銀行活躍客戶數成長逾3成，交易筆數成長逾5成，行動支付筆數更飆長1.5倍。

臺灣企銀積極創造有感服務，全新行動銀行App提供裝置認證快速安全交易機制、卡式頁面瀏覽、搖一搖喚起裝置設計、口說控制功能導航、個人化主題變更、自由設定熱門幣別訂閱及近日匯率高低點顯示等貼心功能，大幅提升服務品質及效率。春節將至，臺灣企銀行動App還能「發紅包」，透過「手機門號跨行轉帳服務」收（發）紅包，防疫吉利又歡喜，輕鬆體驗數位支付帶來的便利。

該行以客戶需求為核心，積極發展數位金融服務，2021年屢獲外界肯定，獲頒國家品牌玉山獎最高榮譽「最佳產品類全國首獎」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」三項大獎、2021CSEA卓越客服大獎「最佳網路服務企業獎」、「最佳智能系統應用企業獎」等多項大獎。該行未來也將持續投入數位創新，優化數位金融服務，為客戶打造更優質便捷的數位金融生活。

更新時間 : 2022-01-26 18:03 GMT+08:00

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