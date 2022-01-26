臺灣企銀Hokii數位帳戶優惠PLUS 1.5%優利超吸睛

臺灣企銀搶攻年輕客群攻勢一波波，近期新吉祥物Hokii企鵝正 式亮相，免費LINE貼圖大受好評，2022年Hokii數位帳戶 再祭出升級優惠方案(自2022年1月1日起至12月31日止)新 臺幣1至15萬元內無條件享1.5%活儲利率、每月享 12次跨行提款及20次跨行轉帳免手續費， 吸引新世代眼球也滿足客戶多元數位需求。

臺灣企銀最新Hokii數位帳戶優惠方案，延續去年1.5%優惠 利率，更提升跨行提款優惠次數至每月12次、 跨行轉帳優惠次數至每月20次。 聰明的小資族還可善用數位帳戶賺現金回饋，以數位帳戶綁定台灣P ay掃碼消費，每月首筆回饋20元； 以數位帳戶申辦停車費代扣繳成功，每筆回饋2元無上限； 卡友首次申辦數位帳戶自動扣繳卡費，最高再享200元回饋金。 該行另推出「好友來揪IN，e企拿好禮」活動， 即日起至三月底推薦臉書好友成功開Hokii數位帳戶， 推薦人每戶可獲得點數10點，被推薦人可獲得點數20點， 累積點數即可兌換AirPods 2、JODO馬來貘聯名震動按摩槍及仟元禮券等限量超值好禮， 活動詳情及相關限制條件詳見臺灣企銀官網。

臺灣企銀積極衝刺數位帳戶，2021年不僅提升數位帳戶權益， 亦開放他行認證機制及線上申請提高轉帳限額服務。臺灣企銀統計， 2021年數位帳戶總開戶數較2020年大幅成長近5倍， 存款量成長逾29倍。受疫情影響，去年初以來， 該行行動銀行活躍客戶數成長逾3成，交易筆數成長逾5成， 行動支付筆數更飆長1.5倍。

臺灣企銀積極創造有感服務，全新行動銀行App提供裝置認證快速 安全交易機制、卡式頁面瀏覽、搖一搖喚起裝置設計、 口說控制功能導航、個人化主題變更、 自由設定熱門幣別訂閱及近日匯率高低點顯示等貼心功能， 大幅提升服務品質及效率。春節將至，臺灣企銀行動App還能「發 紅包」，透過「手機門號跨行轉帳服務」收（發）紅包， 防疫吉利又歡喜，輕鬆體驗數位支付帶來的便利。

該行以客戶需求為核心，積極發展數位金融服務，2021年屢獲外 界肯定，獲頒國家品牌玉山獎最高榮譽「最佳產品類全國首獎」、「 最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」三項大獎、2021CSEA卓 越客服大獎「最佳網路服務企業獎」、「最佳智能系統應用企業獎」 等多項大獎。該行未來也將持續投入數位創新，優化數位金融服務， 為客戶打造更優質便捷的數位金融生活。